Avengers Endgame : la mort de [SPOILER] devait être bien plus horrible

On l'a tellement attendu, qu'on n'y croyait plus. Et maintenant que ce "Matrix 4" est en passe de venir réel, tout roule parfaitement. Le tournage devrait ne plus tarder et le casting ne cesse de grandir. Après Toby Onwumere, Lana Wachowski continue de piocher encore du côté de la série "Sense8."