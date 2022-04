Avengers Endgame : le réalisateur dit pourquoi Iron Man est mort et pas Captain America

"Avengers : Endgame" a été marqué notamment par la mort d'Iron Man. Captain America aurait pu se sacrifier à sa place. Le réalisateur Joe Russo explique pourquoi Tony Stark a été choisi à la place de Steve Rogers.

Avengers : Endgame, la fin de Tony Stark

Avec Avengers : Endgame, Marvel a atteint le sommet de son univers connecté. À la fois au niveau du box-office (quasiment 2,8 milliards de dollars au box-office mondial) que de l'histoire. En effet, après avoir présenté une ribambelle de super-héros à travers une vingtaine de films pendant plus de dix ans, le Marvel Cinematic Universe en a tout simplement supprimé la moitié avec Avengers : Infinity War. C'est à la fin de cet opus que la moitié de l'univers disparaît sur un claquement de doigts de Thanos. Mais, avec Endgame, cet acte a été renversé grâce au sacrifice d'Iron Man.

Le premier super-héros du MCU a donné sa vie pour faire revenir les disparus. Un moment plein d'émotion pour les fans qui ont donc dû dire adieu, dans le même film, à Black Widow et Tony Stark. Mais c'est probablement la mort du second qui aura le plus marqué. C'est du moins sur celle-ci que le film des frères Russo s'est le plus attardé.

Captain America, le héros naturel

Justement, Joe Russo a profité du lancement du Sands International Film Festival de St. Andrews en Écosse, pour revenir sur cet événement d'Avengers : Endgame. Le réalisateur participait à une conversation avec le co-rédacteur en chef de Deadline, Mike Fleming Jr. Suite à une question d'une personne du public, le cinéaste a expliqué ce choix de sacrifier Iron Man plutôt que Captain America. Il commence ainsi en présentant l'héroïsme naturel de Captain America, qui, à l'évidence, serait prêt à se sacrifier :

Si vous pensez à Captain America, en tant que personnage, vous vous dites "D'accord, la mort de Captain America est assez évidente", n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'il ferait étant donné son caractère. C'est un gars qui a proposé d'être un cobaye dans une expérience scientifique. Il est intrinsèquement un héros. Il n'y a pas beaucoup de complexité là-dedans. Cela pourrait donc avoir un impact émotionnel , parce que vous l'aimez. C'est un personnage très sympathique, mais ce ne serait pas nécessairement l'arc le plus convaincant.

Avengers ; Endgame ©Marvel

L'ego d'Iron Man mis de côté

Joe Russo poursuit ensuite on montrant que pour Tony Stark, c'est ce sacrifice qui lui permet de mettre de côté son ego, et donc devenir véritablement un héros.

Tony Stark est un personnage qui devait mourir. Si vous regardez Iron Man, dans les cinq premières minutes du film, il aurait dû mourir. Mais ce ne fut pas le cas. Il a été capturé et il a un ego, n'est-ce pas ? Ce premier film parle de l'assujettissement de son ego pour qu'il soit un héros. Mais cet ego le nourrit ensuite, et parfois, il est en conflit avec cette idée qu'il puisse être un héros. Cela nous a semblé être un choix plus intéressant, de prendre un personnage qui avait un ego. Parce que pour mourir pour les autres, il faut s'en débarrasser. Que Stark meurt nous semblait être l'arc le plus convaincant. Un arc plus riche et plus complexe. C'est pourquoi nous l'avons choisi.

Avengers ; Endgame ©Marvel

Le choix de tuer Iron Man dans Avengers : Endgame était donc difficile, mais cohérent pour les frères Russo, dans cette démarche de faire du personnage un véritable héros. Lui qui a tout de même une attitude très égoïste durant tous ces films et est assez critiquable. Il est donc surprenant de le voir se sacrifier. Mais cela permet de lui donner une évolution plus juste.