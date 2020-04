Avengers Endgame : les frères Russo reviennent en détail sur le film

Le très attendu "Avengers : Endgame" est sorti dans les salles obscures il y a environ un an. A l'occasion de cet anniversaire, les frères Russo, accompagnés d'un guest plus que prestigieux, reviennent sur le long-métrage qui a déchaîné les passions - et les fans.

Le confinement a parfois du bon. Anthony et Joe Russo le prouvent bien depuis leur compte Twitter, sous le hashtag #Avengersassemble. Tout en regardant Endgame, ils sont revenus sur le tournage du film dans le détail et sont penchés sur les nombreuses interrogations des fans. Le duo a répondu en image, vidéo, ou simplement à l'écrit. Et pour le début de leur visionnage, un invité de marque s'est joint à eux, en direct de chez lui. Il s'agit de l'incontournable Robert Downey Jr, l'interprète de Tony Stark, aka Iron Man.

Souvenirs, souvenirs

Pour lancer les festivités, les frères Russo ont commencé par mettre en ligne une vidéo un peu spéciale d'Endgame. On y voit l'acteur Mark Ruffalo, couvert de capteurs, alors que des enfants viennent demander son autographe au restaurant.

En légende, les cinéastes confient que les trois enfants présents appartiennent à leur famille ! Trois caméos en un qui ont dû leur laisser un souvenir des plus marquants.

Un peu plus loin, une autre vidéo relevant du making of. On y observe la répétition d'un chœur dans une cathédrale. En effet, pour une séquence située à Asgard, les équipes ont pu tourner dans un édifice très prestigieux de Durham, en se faisant les plus petits possibles. Images sans effets spéciaux, clichés du tournage, moments de détente entre deux prises, révélations ou confirmations de théories... Vous pourrez retrouver tout cela sur le profil des deux hommes.

Le meilleur pour la fin de cette petite sélection : après d'émouvants hommages à vibrant message à l'intention Rober Downey Jr : de cette petite sélection : après Scarlett Johansson ou encore Chris Evans , les frères Russo ont rédigé unà l'intention Rober Downey Jr :