Avengers Endgame : les super-héros se préparent au combat dans une scène coupée inédite

Une nouvelle scène coupée de « Avengers : Endgame » vient d'être partagée sur le net. Celle-ci prend place dans le dernier acte du film, quand Thanos parvient à revenir dans le présent pour attaquer les Avengers. Ces derniers décident de se réunir et d'élaborer un plan.

Avengers : Endgame – la conclusion finale

En 2019, les frères Russo apportent aux fans de l'univers Marvel le mastodonte de la phase 3 du MCU (Marvel Cinematic Universe) : Avengers : Endgame. Suite directe d'Avengers : Infinity War, le long-métrage apporte la conclusion finale à l'arc du gant de l'infini. L'occasion pour les deux cinéastes de réunir une immense partie du casting du MCU de ces dix dernières années. Les plus grands héros de la Terre se mobilisent pour mettre un terme à la folie vengeresse du puissant Thanos. Le film a été un énorme succès au box-office avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes.

Une nouvelle scène coupée

Une scène coupée inédite d'Avengers : Endgame a été dévoilée sur le net. L'utilisateur u/DaveInLondon89 a partagé la dite séquence sur le réseau social Reddit. La scène présente plusieurs super-héros, dont Captain America, Spider-Man, Thor, Black Panther et Valkyrie, cachés dans des tranchées et planifiant une attaque contre Thanos. Un passage qui permet également à Clint Barton d'apporter le gant à Black Panther.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Selon les frères Russo, cette scène a été supprimée du montage final car elle ralentissait le rythme général de ce dernier acte. Il faut dire que le duo a opté pour une approche bourrée d'action dans laquelle il y a très peu d’accalmies. Même si cette séquence manque un peu de personnalité, elle permet néanmoins à des héros issus d'univers différents de se croiser, comme par exemple Spider-Man et la Valkyrie.

Finalement, les Russo ont préféré conserver une bataille finale avec moins d’interruptions. Quant au gant de l'infini, il prend une route différente dans la séquence conservée du montage final. Clint Barton ramène l'artefact directement sur le champ de bataille, avant que celui-ci ne passe entre différentes mains, dont celles de Black Panther et Spider-Man. On vous laisse choisir lequel des deux passages est votre préféré, et on vous dépose ici la scène coupée en question :