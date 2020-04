Avengers Endgame : retour sur la rentabilité record du film

"Avengers : Endgame" est bien le film de tous les records, ayant notamment rapporté plus de 2,7 milliards de dollars et dépassé "Avatar". Petit retour sur son parcours historique et inédit dans l'histoire du box-office.

Il y a un an, Avengers : Endgame était présenté dans toutes les salles de cinéma. Le film des frères Russo était attendu comme l'un des plus gros films de tous les temps. Et effectivement, le blockbuster Marvel a rapporté plus de 2,7 milliards de dollars au box-office. Il se place ainsi comme le film qui a engrangé le plus d'argent de toute l'histoire du box-office. Le long-métrage a eu un premier week-end record à 1,2 milliard de dollars au niveau mondial. Et une ouverture nationale à plus de 357,1 millions de dollars, un autre record.

Retour sur le parcours de Endgame au box-office

Avec le recul, Marvel Studios était préparé à un tel succès de Avengers : Endgame, surtout après le cliffhanger de Avengers : Infinity War. Certains doutaient cependant que le box-office de Endgame puisse atteindre de tels records étant donné sa durée ambitieuse de 3h. Pour autant, les billets ont été disponibles dès le 1er avril en pré-vente, et il y eut tellement de demandes que les serveurs de AMC ont planté. Le film enregistre ainsi un record de pré-vente historique. Avant le week-end d'ouverture, le film comptabilisait déjà 127 millions de dollars de recettes... 61% de l'audience des premiers jours a acheté ses tickets par internet et en avance.

L'autre indicateur du futur succès de Endgame reposait sur la promotion du film. Les deux bandes-annonces de Avengers : Endgame ont battu le record des bandes-annonces les plus regardées de l'histoire de YouTube. Celle du 7 décembre 2018 comptabilise 289 millions de vues. Celle du 14 mars 2019 enregistre 268 millions de vues. Encore un record établi par le film.

Des résultats historiques

La hype était donc à son comble et les exploitants étaient prêts à accueillir une marée humaine de spectateurs. La Chine constate un premier jour massif avec plus de 107 millions de dollars de recettes. Puis, le pays a annoncé plus de 60 millions de dollars de recettes rien que sur les avant-premières. Avengers battait donc ce record précédemment détenu par Star Wars : Le Réveil de la Force. Aux États-Unis, Endgame est devenu le film qui a enregistré le plus d'entrées en un temps record : plus de 100 millions de dollars en 17 heures. Encore une fois, le film des frères Russo explose le record précédemment détenu par Star Wars : Le Réveil de la Force et ses 100 millions de dollars en 21 heures. Endgame recueille 157,1 millions de dollars le jour de sa sortie aux US et plus de 886 millions de dollars à la fin du premier week-end d'exploitation dans le reste du monde.

Une nouvelle sortie en salles fin juin de Avengers : Endgame avec quelques séquences bonus a hissé le long-métrage au dessus de Avatar dans le classement du box-office historique et international, pour en faire donc le film ayant rapporté le plus d'argent de toute l'histoire du cinéma avec 2,797 milliards de dollars de recettes.