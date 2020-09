Avengers Endgame : Scarlett Johansson revient sur sa scène cruciale

"Avengers : Endgame" contient un paquet de scènes marquantes qui auront un impact irréversible sur la suite du Marvel Cinematic Universe. Scarlett Johansson revient sur le choix douloureux que fait son personnage dans une scène très forte en émotion.

La fin d'une ère pour les Avengers

Rendez-vous compte, le Marvel Cinematic Universe a été lancé en 2008 avec Iron Man et ce grand premier chapitre vient de se terminer en 2019 avec la sortie d'Avengers : Endgame. Une conclusion épique (même si factuellement c'est Spider-Man : Far From Home qui achève la phase 3) qui a fait des dégâts dans les rangs des super-héros. Si vous n'avez jamais vu le film, il est évident qu'il ne faut pas continuer cet article car on va spoiler sans retenue !

Plusieurs figures importantes ont terminé leur parcours dans ce film, dans cette lutte acharnée contre Thanos. La Veuve Noire (Scarlett Johansson) est l'un des personnages qui a donné sa vie lors de ce combat. Une scène qui a touché les spectateurs, en raison de sa portée émotionnelle. Si certains héros sont plus secondaires et que leur mort ne provoque pas forcément grand chose, celle de Natasha ne peut laisser indifférent. Dans une scène avec Clint (Jeremy Renner), elle fait le choix de se sacrifier pour que les siens puissent bénéficier de la Pierre de l'âme, mais aussi pour sauver son ami qui était prêt à donner sa vie également. On aurait pu croire un instant qu'une pirouette allait permettre de la faire revenir à la vie ensuite, mais sa mort est bien définitive. Le public est resté avec cette image de son corps inanimé sur Vormir, pendant que Clint fondait en larmes.

Scarlett Johansson commente sa dernière scène

Ça ne doit pas être évident, quand on a porté pendant dix ans un personnage, de tourner la scène qui va le faire mourir. L'actrice ne regrette pas son expérience et trouve que cette conclusion est logique par rapport à tout ce qu'a fait Natasha en amont. Plus d'un an après la sortie d'Avengers : Endgame, elle est revenue chez Games Radar sur cette mort. Elle pense que le choix que fait la Veuve Noire à ce moment du MCU est un prolongement logique de sa mentalité, comme si elle se préparait à faire LE sacrifice ultime.

Elle a su que c'était son destin depuis le début, d'une manière étrange et poétique. Quand vous regardez en arrière dans les films, c'est déjà dedans. Tous les films l'ont conduite à faire ce choix - ou à pouvoir le faire.

Bien que le personnage ait toujours eu une importance dans le dérouler de l'univers étendu, il n'a jamais eu son film individuel. Les spectateurs se sont attachés à elle parce qu'elle a existé dans les films des autres. Ce sera réparé avec la sortie de sa propre aventure. Un long-métrage qui ouvrira d'ailleurs la phase 4 du MCU. Choix intéressant du studio, que de commencer ce chapitre par une histoire qui va explorer le passé. Cette intrigue va se positionner entre celles de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Nous allons comprendre où était passée Natasha pendant ce temps et assister à la réunion avec les membres de sa "famille."

L'intérêt de ce retour dans le temps est de donner au personnage le droit de faire ses adieux au public. Il est fort probable que l'on ait des révélations sur certaines zones d'ombre (pourquoi a-t-elle voulu tant se sacrifier ? Savait-elle quelque chose sur la Pierre de l'âme ? ) et que l'héroïne gagne en épaisseur psychologique. Black Widow est attendu le 28 octobre prochain dans nos salles, mais le contexte sanitaire devrait très probablement provoquer un report. Il faudra en profiter car c'est la dernière fois que nous devrions voir Scarlett Johansson dans le MCU.