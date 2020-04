Avengers Endgame : Sebastian Stan revient sur le don du bouclier à Falcon

La fin de « Avengers : Endgame » était l'occasion pour Captain America de raccrocher le bouclier et de le passer à son héritier. La grande question était de savoir qui de Sam Wilson ou de Bucky Barnes aurait l'honneur d'être le nouveau Captain America. L'acteur Sebastian Stan revient sur ce détail qui n'est pas anodin.

À la fin de Avengers : Endgame, Steve Rogers réapparaît vieilli pour donner le bouclier de Captain America à un de ses amis. La grande question était de savoir qui allait être le nouveau propriétaire du bouclier. Parce que dans les comics ses deux amis Bucky Barnes et Sam Wilson ont tous les deux été Captain America. Les frères Russo devaient donc faire un choix. Fallait-il donner le bouclier au personnage de Sebastian Stan ou à celui d'Anthony Mackie ? Ils ont tranché et ont décidé que Faucon serait le nouveau Captain America.

Le choix parfait

Sebastian Stan, qui campe Bucky, estime que Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie est le choix parfait pour hériter du bouclier de Captain America. Et ce même si certains fans ne sont pas d'accord avec ce choix. Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, Sebastian Stan a expliqué que :

Sam a toujours été l'homme désigné pour endosser ce costume pour de nombreuses raisons. Cela permet également l'ouverture de beaucoup d'intrigues qui seront exploitées dans la série. À la fin de "Avengers : Endgame", pour Steve ou Bucky, il n'est pas vraiment question du bouclier. (...) Pour moi, Steve dit à Bucky "tu vas partir et vivre ta vie, toi aussi. Je ne vais pas te confier ce fardeau. On va tous les deux vivre notre vie, celles qui nous ont été volées dans les années 40 quand on s'est engagés."

Ainsi, l'acteur fait référence à la future série Falcon & The Winter Soldier où les deux héros vont se retrouver dans leurs propres aventures. La scène proposée dans Avengers : Endgame est lourde en émotions et en symbolique. Car ce choix est logique et intelligent. Dans les comics ils ont tous les deux été porteurs du bouclier de Cap. Mais au sein du MCU le choix de Faucon fait sens. Le personnage rencontrera de nombreuses critiques du gouvernement et du peuple dans la série. Ils ne seront pas forcément d'accord avec le choix de Steve Rogers et tenteront de récupérer son bouclier.

La sortie de la série est toujours prévue cette année. Sebastian Stan a profité de cette entrevue pour donner quelques détails sur le ton de la série :

C'est à peu près dans le même univers que "Captain America : The Winter Soldier", qui est l'une de mes expériences préférées jamais vécues. C'est une série très ancrée et très présente dans le monde moderne. Mais il y a également beaucoup de scènes d'action massives. Les personnages disposent de beaucoup plus de temps pour être explorés et développés. Nous pouvons les placer dans des situations inédites, car nous avons maintenant six heures au lieu de deux pour les exploiter.

La série sortira sur Disney + à la fin de cette année si tout va bien. Elle sera notamment l'occasion de proposer un véritable développement de ces deux personnages au sein d'une intrigue très politique. La série verra également les retours de l'agent Carter et du Baron Zemo, toujours interprétés par Emily VanCamp et Daniel Brühl.