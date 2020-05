Avengers Endgame : une fan a trouvé un énorme faux raccord sur Ant-Man

Cela fait maintenant un an que « Avengers : Endgame » est sorti au cinéma. Forcément, ce mastodonte du Marvel Cinematic Universe (MCU) contient quelques faux raccords. Une fan vient de mettre le doigt sur l'un d'entre eux.

Le 24 avril 2019, les frères Russo proposaient Avengers : Endgame. Un mastodonte inédit qui est devenu le film qui a rapporté le plus d'argent de toute l'histoire du box-office : plus de 2,7 milliards de dollars. Mais avec sa durée de trois heures et ses innombrables personnages, Avengers : Endgame contient forcément quelques petites coquilles et faux raccords. Une fan vient justement de mettre en lumière une erreur concernant Ant-Man.

Ant-Man peut-il se dédoubler ?

Évidemment, Avengers : Endgame n'est pas exempt de défauts, surtout en terme de continuité. Difficile d'éviter les faux raccord dans un film de 3h. Surtout lorsqu’il retrace tout le MCU et qu'il contient autant de personnages. À la fin du film, lors de la bataille finale, un gros faux raccord concernant Ant-Man a été mis en lumière par une spectatrice.

L'utilisatrice TikTok @laurisramirez10 a publié une vidéo (voir ci-dessous) sur le réseau social sur Avengers : Endgame. Dans cette courte vidéo, elle dévoile un faux raccord du film. Une erreur de continuité qui concerne Ant-Man. Lors de ce climax final, Ant-Man et la Guêpe se retrouvent dans le van du héros pour réparer la machine à voyager dans le monde quantique. Pendant ce temps, les autre justiciers se battent pour garder la possession du gant de l'infini. Mais lors d'un plan où Black Panther récupère le gant, Ant-Man apparaît en arrière-plan, alors qu'il est censé être dans le véhicule. Un faux raccord mis en exergue par cette fan.

C'est finalement un faux raccord assez léger et pratiquement inévitable dans cette situation. D'ailleurs, ce n'est certainement pas le seul. Mais effectivement, dans la séquence pointée du doigt, le personnage incarné par Paul Rudd est bien à deux endroits à la fois. On vous laisse avec la vidéo en question. On vous suggère d'ouvrir l’œil pendant cette bataille finale, parce que ce type d'erreur doit être légion.