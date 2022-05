Avengers Infinity War : ce joli cadeau dissimulé dans les affiches australiennes du film

Mondialement, "Avengers : Infinity War" était LE film à voir absolument en 2018. Certaines villes australiennes ne s’y sont pas trompées et ont trouvé certaines astuces pour inciter les spectateurs à se précipiter dans les salles pour voir le blockbuster.

Avengers - Infinity War : tous contre Thanos

19e long-métrage du MCU, Avengers : Infinity War est l’épisode attendu par les fans en 2018. En effet, que demande le peuple lorsqu’il voit une pléiade de super-héros vus dans les précédents films et (enfin) réunis durant 2h30 ? Avec un budget de plus de 300 millions de dollars et un casting 5 étoiles, cet opus n’a finalement pas déçu. Ainsi, il a récolté 2 milliards de dollars de recettes, devenant l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma. Surtout, il a récolté un flot de critiques dithyrambiques, soulignant notamment la performance de Josh Brolin qui brille sous le costume de Thanos.

Avengers : Infinity War voit donc le Titan Fou amorcer son offensive brutale pour récupérer toutes les Pierres d’Infinité. Devant la menace grandissante de Thanos, les Vengeurs et leurs alliés se réunissent et se préparent à vivre la plus grande bataille que l’univers ait connu.

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Un joli coup marketing

À une semaine de la sortie d’Avengers : Infinity War en Australie, les salles de cinéma ont redoublé d’ingéniosité pour rameuter le plus de spectateurs sur grand écran. C’est ainsi que dans certaines villes australiennes, des places de ciné se sont cachées derrière certaines affiches australiennes du film. La découverte est venue de chrischar66, un utilisateur du site communautaire Reddit, qui a réussi à décrocher deux tickets gratuitement pour voir le blockbuster. Pour cela, il a tout simplement arraché une affiche du film qui se trouvait sur un arrêt de bus.

D’ailleurs, l’affiche en question révèle quelques indices avec cette phrase : "Do you dare remove Thanos ?" ("Oserez-vous retirer Thanos ?" en VF). Ce coup de street marketing est, par conséquent, l’occasion pour les arracheurs de posters de remporter des places gratuites pour Avengers : Infinity War.

https://www.reddit.com/r/brisbane/comments/8cmmtt/behind_this_poster_at_a_bus_stop_on_old_cleveland/

Une nouvelle fois, Disney a donc montré sa puissance pour arriver à vendre son produit cinématographique.