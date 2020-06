Avengers Infinity War : Kenneth Branagh revient sur son caméo secret

Kenneth Branagh, le réalisateur du premier « Thor », a fait une apparition surprise dans « Avengers : Infinity War ». Alors qu'il fait en ce moment la promotion de son nouveau film, « Artemis Fowl », il est revenu sur ce caméo surprise.

Kenneth Branagh est un membre de la famille Marvel Studios depuis 2011 lorsqu'il a réalisé Thor. Même s'il n'est jamais revenu sur un projet de la firme il est resté en bons termes avec l'entreprise. Ce qui l'a amené à faire un caméo presque secret dans Avengers : Infinity War. Tandis qu'en ce moment il fait la promotion de son nouveau film Artemis Fowl (disponible sur Disney+), Keneth Brannagh est revenu sur son apparition dans le film Marvel.

Kenneth Branagh est bien dans Avengers : Infinity War

Rare sont ceux qui ont trouvé le caméo de Kenneth Branagh dès le premier visionnage. En effet, le cinéaste fait une apparition vocale dans le film des frères Russo. Le caméo survient au tout début, lorsque le vaisseau des Asgardiens est attaqué par le puissant Thanos. La voix de Kenneth Branagh retentit alors le temps d'un court instant. Il double un Asgardien qui envoie un message de détresse.

Le cinéaste est revenu sur cette courte apparition au micro de ComicBook.com :

J'ai travaillé plusieurs fois avec les frères Russo au fil des ans. Je les admire beaucoup. Mon expérience au sein de Marvel est un apport très créatif, très familial. Notre respect mutuel avec Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, et toutes ces autres personnes, nous a permis de garder contact.

Malgré les huit années qui se sont écoulées entre Thor et Avengers : Infinity War, Kenneth Branagh a gardé de bonnes relations avec les pontes de Marvel Studios. Son film Thor a permis de créer les fondations du Marvel Cinematic Universe. Sans être le film le plus apprécié des fans il a tout de même rapporté plus de 449 millions de dollars au box-office. Kenneth Branagh raconte comment il en est venu à faire ce caméo :

Louis m'a téléphoné pour me dire : « Les garçons aimeraient faire ça, ça te branche ? ». Je lui ai répondu que je serais ravi de faire ça ! J'étais en plein tournage d'Artemis Fowl quand j'ai reçu cet appel. Donc je me suis rendu sur le plateau d'Avengers, et j'ai pu lire mes quelques lignes de dialogues. C'était amusant d'être dirigé par eux.

Le réalisateur finit son intervention avec quelques souvenirs nostalgiques du premier Thor, un film qui a beaucoup compté pour lui :

J'étais avec Tom Hiddleston et Chris Hemsworth, et vous savez, je me sens très lié à eux. Thor était un film spécial pour moi, c'était une expérience unique. C'était un grand tournant dans ma carrière. Donc j'étais très reconnaissant, je le suis toujours, toute cette partie de ma vie cinématographique est très spéciale pour moi.

Ainsi, la prochaine fois que vous verrez Avengers : Infinity War, n'oubliez pas que le message de détresse envoyé au début du film est doublé par Kenneth Branagh lui-même. Une petite anecdote croustillante comme Marvel en a le secret.