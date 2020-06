Avengers : James Gunn n'a aucune intention de réaliser un des films

Le Marvel Cinematic Universe a pendant trois phases alterné les aventures séparées et les réunions Avengers. Après l'épisode "Endgame", d'autres films du même genre vont-ils continuer à sortir ? Si c'est le cas, James Gunn ne veut pas s'occuper de la réalisation.

Pas facile de savoir comment Marvel va gérer le cas des Avengers maintenant que Endgame a mis un point final à l'arc scénaristique qui a occupé pendant un moment les fans. Une nouvelle équipe pourrait voir le jour, en prenant en compte des recrues pour remplacer ceux qui ne sont plus dans l'univers étendu. Et si ça venait à arriver, James Gunn ne veut pas être impliqué là-dedans !

Lors d'une séance de Q&A sur Instagram, le réalisateur a répondu à quelqu'un qui lui demandait s'il aimerait réaliser un film Avengers à l'avenir. Sa réponse est sans appel :

On ne m'a jamais demandé, mais je ne voudrais pas si c'était le cas.

James Gunn a déjà sous son contrôle un groupe de super-héros avec Les Gardiens de la Galaxie. On sait que lorsqu'il faut gérer plusieurs personnages, il doit y avoir de la place pour l'intrigue générale et aussi pour que chacun trouve son propre développement personnel. Le réalisateur s'en sort bien avec Star-Lord et ses copains mais les proportions sont démultipliées quand on touche à une réunion Avengers.

Surtout, ces films sont trop formatés avec comme objectif prioritaire de réagir à tout ce qu'on voit dans les aventures en solitaire des héros. James Gunn a besoin de s'éclater, de trouver des recoins où il peut affirmer sa singularité dans l'univers, sans dénoter. Les films Avengers sont trop gros et pas besoin de chercher quelqu'un comme lui avec un style particulier tant tout est déjà très cadré en amont.

James Gunn chez Marvel, bientôt la fin ?

Puis, de toutes les façons, James Gunn et Marvel, ça risque de bientôt se terminer. Les Gardiens de la Galaxie 3 doit être le dernier épisode d'une trilogie qu'il avait en tête depuis le début. Après ça, on ne sait pas ce qu'il adviendra des personnages et du metteur en scène dans la galaxie Disney. Entres ces expériences chez Marvel et The Suicide Squad pour DC/Warner, le concerné doit peut-être en avoir marre des super-héros et il retrouverait ainsi du temps pour se consacrer à d'autres projets différents. Seul l'avenir nous le dira mais, visiblement, pas de suite. Si The Suicide Squad préserve sa date de sortie au 4 août 2021, Les Gardiens de la Galaxie 3 n'a toujours pas la sienne.