Avengers l'ère d'Ultron : pourquoi Hulk perd son combat contre Iron Man ?

Pourquoi Hulk perd son combat contre Iron Man dans « Avengers : l'ère d'Ultron » ? C'est une question qui hante tous les fans Marvel, et pourtant il y a une réponse tout a fait logique, qui explique cette défaite inattendue.

Avengers : l'ère d'Ultron – un opus pas spécialement apprécié

Sorti en 2015, Avengers : l'ère d'Ultron réalisé par Joss Whedon marque le retour de l'équipe culte des super-héros, trois ans après les avoir découverts dans Avengers. Et même si le long-métrage a fait moins bien que son prédécesseur, ça ne l'a pas empêché de rapporter plus de 1,4 milliards de dollars au box-office.

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Dans ce deuxième film de la franchise, il y a une scène au dessus du lot. Une séquence assez marquante, à la fois dans sa réalisation, mais également dans son rapport avec les comics. C'est la séquence en Afrique du Sud qui oppose Iron Man au puissant Hulk. Dans le film de Joss Whedon, Hulk est mentalement influencé par La Sorcière Rouge, qui le pousse à tout détruire sur son passage. Le géant de Jade se précipite alors sur la ville la plus proche pour tout saccager. Tony Stark est obligé de sortir l'artillerie lourde et fait appelle à une de ses armures : la Hulkbuster. Grâce à une augmentation massive de sa taille et de sa force, cette nouvelle invention permet au brillant entrepreneur de tenir tête au puissant Hulk. Mais de là à le vaincre ? Pas sûr.

Une explication pour calmer les fans

Dans les comics, cette armure est régulièrement employée par Tony Stark pour arrêter la course effrénée du géant vert. Elle est notamment utilisée dans l'excellent comics Word War Hulk, dans lequel l'alter ego de Bruce Banner veut se venger de ses anciens alliés qui l'ont volontairement envoyé sur une autre planète. Pour arrêter sa course folle, Tony Stark use de sa Hulkbuster. Mais l'armure n'est pas suffisante et Hulk vainc malgré tout le milliardaire. Un choix scénaristique modifié par Joss Whedon dans le film.

En tant que personnage communément qualifié de « le plus fort qui soit », Hulk aurait dû écraser Iron Man. Pourtant, ce dernier remporte ce combat singulier au grand dam des fans. Hulk a la réputation de gagner tous les concours de force brute. Cependant, pour une fois, il échoue dans sa tache. Et voici l'explication rationnelle de cet affront.

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Hulk était en train de dominer la partie quand un immeuble s'est écrasé sur les deux héros. Après avoir émergé des débris, Iron Man prend par surprise un Hulk fatigué, qui n'est plus sous l'emprise de La Sorcière Rouge. Il profite de cet instant pour mettre un coup fatal à son ami et ainsi l’assommer. C'est cette attaque surprise qui permet à Iron Man de l'emporter. Il est important de souligner que Hulk fonctionne à la colère. Plus il est énervé, plus il est puissant. Et lorsqu'il est dans une rage folle, rien ne peut l'arrêter.

Tony Stark a donc profité d'un court laps de temps pendant lequel le géant émergeait de sa fureur, et en profiter pour le mettre K.O. Ainsi, c'est seulement parce que la haine de Hulk s'est dissipée, que ce dernier a pu se faire estourbir aussi facilement. En d'autres termes, Iron Man aurait perdu son combat si la fureur de Hulk ne s'était pas calmée. Si le combat s'était poursuivi, Hulk aurait encore gagné en colère, et aurait été littéralement inarrêtable. Voilà pour la petite explication, tout droit venue des comics. En espérant que ceci suffise à légitimer l'issue de cet affrontement culte.