Avengers : nouveaux détails importants sur l’intrigue de Secret Wars

Alors qu’ils s’apprêtent à entamer le tournage de "Doomsday", les frères Russo enchaîneront ensuite avec celui de "Secret Wars". Ils viennent justement de donner de nouvelles informations importantes sur l’intrigue de ce quatrième film Avengers.

Les frères Russo travaillent sur Doomsday et Secret Wars

Joe et Anthony Russo sont les deux réalisateurs ayant dirigé le plus de films au sein du MCU. Ils ont mis en boîte quatre films de cet univers : Captain America : Le Soldat de l’hiver et Civil War ainsi que les deux derniers films Avengers en date : Infinity War et Endgame. Six ans après la sortie de ce dernier, ils collaborent de nouveau avec le studio pour leurs prochains projets.

Joe et Anthony Russo vont ainsi de nouveau prendre les commandes des deux prochains opus Avengers. Ils réaliseront d’abord Doomsday. Puis, ils s’attaqueront dans la foulée à Secret Wars. Récemment, ils ont donné de nouvelles informations sur ce film.

Quelle série de comics sera adaptée ?

L’histoire de Secret Wars a d’abord été au centre d’une mini-série de comics publiée entre 1984 et 1985 et traduite en français par Les Guerres Secrètes. Mais une autre version a été racontée bien plus tard, dans une autre mini-série publiée cette fois de 2015 à 2016. Au cours d’une interview avec les frères Russo, le média TechRadar leur a demandé quelle version ils comptaient porter à l’écran. Joe Russo a alors expliqué ce à quoi on peut s’attendre avec le quatrième film Avengers :

Nous créons toujours notre propre version de l’histoire. Donc on s’inspire librement des comics. Mais vous savez, j’ai grandi avec la mini-série de comics originale. C’est elle qui m’a introduit au monde des comics Marvel. La deuxième version est aussi fantastique, et les deux sont très différentes l’une de l’autre dans beaucoup d’aspects, donc nous allons nous inspirer des deux.

La première mini-série de comics Secret Wars présente un tournoi dans lequel s’affrontent de nombreux super-héros et super-vilains dans un étrange monde, Battleworld. La seconde mini-série raconte un nouvel affrontement entre de très nombreux personnages de l’univers Marvel dans un nouveau Battleworld. On devrait donc retrouver des aspects de ces deux versions dans le film, ainsi que des éléments inédits imaginés par les frères Russo et le scénariste, Christopher McFeely.

Environ la même durée que les deux précédents Avengers

Il y a quelques jours, les frères Russo ont donné d’autres informations importantes sur les deux prochains Avengers. Ils ont révélé que Doomsday devrait faire environ 2 heures et 30 minutes, et Secret Wars environ 3 heures.

Les cinéastes ont aussi expliqué que le tournage du premier de ces deux opus débuterait bientôt. Il devrait prendre environ six mois. Les prises de vues de Secret Wars commenceront peu de temps après, et devraient s’étaler sur environ la même durée.

Doomsday sortira dans les salles françaises le 29 avril 2026. Quant à Secret Wars, il sera dévoilé le 5 mai 2027 dans l’Hexagone.