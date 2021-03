Avengers : Scarlett Johansson pensait que le film allait être un désastre

La comédienne Scarlett Johansson est revenue sur le tournage du premier film « Avengers ». Elle confie qu'à l'époque elle pensait que le long-métrage allait être un désastre. Bien évidemment, ce fut tout l'inverse.

La Veuve Noire toujours dans le MCU

Scarlett Johansson a rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2010 dans Iron Man 2. Onze ans après, elle est toujours présente dans cet univers connecté tandis que son tout premier film en solo, Black Widow, va sortir cet été. Le film de Cate Shortland marquera sa huitième apparition dans le MCU. Une histoire à succès qui aurait pu s'arrêter beaucoup plus vite parce que, à l'époque, Scarlett Johansson n'y croyait pas vraiment. Après son introduction dans Iron Man 2, la comédienne a rapidement repris son rôle pour Avengers en 2012. A cette époque, le film de Joss Whedon est la première réunion super-héroïque au sein du MCU. Et Scarlett Johansson ne s'attendait pas à un tel triomphe.

« Un désastre » ?

Lors d'une récente interview avec Gentlewoman, Scarlett Johansson est revenue sur son ressenti lors du tournage du premier Avengers. Contre toute attente, elle pensait que le film allait faire un énorme flop :

Nous voir comme ça, dans nos costumes de super-héros, je me suis dis que ça allait être un désastre. Pas une catastrophe non plus, mais je me demandais ce qu'on était en train de faire.

Par la suite, la comédienne a revu son propos. Elle s'est elle-même rendue compte, pendant le tournage du film que, peut-être, Joss Whedon allait créer quelque chose de grand :

Je me souviens avoir fait cette photo à 360°, où nous nous tenons dans les décombres de Grand Central après la grande attaque extraterrestre. C'est à ce moment-là que nous avons tous, finalement, après six mois de tournage, dit : "Oh, ça va marcher. Je pense que ça va marcher".

Black Widow (Scarlett Johansson) - Iron Man 2 ©Marvel Studios

Évidemment, comme tout le monde le sait maintenant, Avengers a été un énorme succès. Le blockbuster a rapporté plus de 1,5 milliard de dollars au box-office (pour un budget de 220 millions). L’œuvre a même été nommé aux Oscars (dans la catégorie Meilleur effets visuels). C'est à ce moment que Kevin Feige a su que son MCU allait cartonner, et surtout, durer dans le temps. En 2012, Avengers a fait office de test. C'est la toute première réunion super-héroïque du Marvel Cinematic Universe. Un défi pour la firme, mais qui a permis de confirmer que les spectateurs en redemandaient plus, et que le MCU allait avoir de belles années devant lui. Neuf ans plus tard, le MCU se porte toujours aussi bien, et commence à se faire une place sur le petit écran, avec les séries WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, en ce moment diffusées sur Disney +.