Avengers : Secret Wars, la prochaine grosse étape du MCU ? - CinéSéries

Les frères Russo auront marqué de leur empreinte le Marvel Cinematic Universe avec le titanesque "Avengers : Endgame". D'après eux, un seul projet pourrait dépasser l'ampleur de celui-ci : une adaptation de "Secret Wars". Le duo aimerait bien se retrouver à sa tête.

Quel événement possible après Endgame ?

La structure du MCU aura été calibrée pour répondre à une alternance entre les aventures en solitaire des super-héros - avec de multiples origin-stories - et les fameuses réunions des Avengers. La preuve que cette recette a fonctionné se trouve dans le résultat d'Endgame au box-office. Le film est devenu le plus gros succès de tous les temps, devançant Avatar. Ce tournant majeur dans l'univers étendu ouvre la porte à des possibilités différentes qui vont faire apparaître des nouveaux héros. Quel sera le prochain événement à partir de la phase 4 ? Lors d'une interview pour BroBible, Joe et Anthony Russo ont donné leur point de vue. Pour eux, c'est l'arc Secret Wars qui pourrait permettre d'aller encore plus loin et d'éclipser Endgame :

Ça serait le plus gros film que vous pouvez imaginer, c'est donc ce qui nous excite vraiment dans cette histoire - l'ambition qu'il y a dedans est plus grosse que celle de la saga Infitiny.

Les frères Russo ne ferment d'ailleurs pas la porte à un retour dans la galaxie Marvel avec ce gros projet. Bien qu'on ne sache pas à l'heure actuelle si le studio veut aller dans ce sens. Pour que ce soit le cas un jour, il va falloir d'abord passer par plusieurs étapes attendues, comme les arrivées dans le MCU des Quatre Fantastiques et des X-Men. Ces deux équipes, qui sont désormais détenues par Disney après le rachat de la Fox, vont finir par se montrer dans l'univers étendu mais rien n'est encore très clair sur la manière dont on va les découvrir.

Secret Wars, ça raconte quoi ?

Connu en VF sous le titre Les Guerres Secrètes, cet arc peut en effet déboucher sur quelque chose sans précédent. C'est en 1984 que commence la publication, avec comme point de départ la disparition de plusieurs super-héros de la surface de la Terre, ainsi que des méchants. Ces personnages sont emportés dans le Battleworld selon la volonté de Beyonder, une sorte d'entité surpuissante qui leur annonce qu'ils devront se battre entre eux pour que les gagnants aient le droit d'exaucer leur vœu. La bataille entre les deux camps fait rage, avec une refonte de la perception que l'on peut avoir des gentils et des méchants. C'est là toute la sève de Secret Wars et ce qui intéresse les frères Russo dedans. Sans citer tout le monde, on retrouve dans ces comics des personnages comme Captain America, Spider-Man, Docteur Fatalis, Ultron, Le Lézard, des X-Men (Xavier, Wolverine, Tornade...), Les Quatre Fantastiques ou encore Iron Man et Miss-Hulk.

Vous vous rendez compte avec la partie de la liste des participants ci-dessus que faire Secret Wars maintenant serait compliqué à cause de la disparition de plusieurs personnages. Risqué, donc, d'inclure un tel projet dans la machine MCU sans aller contre des choix fait précédemment. Même si la perspective de réunir autant de monde dans un seul film demeure alléchante.