Avengers : Marvel prend une décision radicale pour son prochain film

Il y a du mouvement chez Marvel alors que l’on vient d’apprendre que l’écurie perdait l’un de ses réalisateurs pour le très attendu Kang Dynasty. Daniel Destin Cretton jette l’éponge pour se consacrer aux autres productions du MCU.

Avengers : The Kang Dynasty repensé par Marvel

L’heure est au grand nettoyage pour Marvel. L’écurie qui abrite les super-héros ne passe pas franchement une bonne année avec les échecs à répétition de ses productions, à l’instar de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, la série Secret Invasion et plus récemment The Marvels.

À cela, s’ajoutent également les ennuis judiciaires de son acteur, Jonathan Majors, choisi pour être la figure du renouveau de Marvel. L’acteur américain a fait ses premiers pas au cinéma dans la peau de Kang, dans Ant-Man 3, en début d’année. Mais celui qui devait incarner le successeur de Thanos dans la Phase 6 du MCU se retrouve empêtré dans une affaire de violences domestiques dont le procès commence à la fin du mois.

Autant dire que Kevin Feige et ses équipes cherchent par tous les moyens à redorer le blason de la marque. Et cela passe par un chantier de grande ampleur en coulisses.

Avengers : The Kang Dynasty perd son réalisateur

Daniel Destin Cretton travaillait depuis un an sur Avengers : The Kang Dynasty. Mais on apprend aujourd’hui par Deadline que le réalisateur a quitté le navire à l’amiable. Au printemps dernier, c’est son scénariste, Jeff Loveness, qui était écarté du projet suite à la mauvaise réception de Ant-Man 3.

Par ailleurs, Marvel songe même à évincer Kang de son projet pour éviter tout scandale. Un virage qui s’est déjà amorcé dans la saison de Loki où le futur grand méchant du MCU aurait été effacé du récit.

Malgré tout ce chaos, Daniel Destin Cretton reste bien installé chez Marvel. Le réalisateur est annoncé pour mettre en boîte la suite de Shang-Chi. Puis, il s’attelle également à la série Wonder Man qui doit paraître sur Disney+ sous la bannière Marvel Spotlight, destinée à accueillir les séries qui ne font pas partie du MCU.

Avengers : Kang Dynasty est toujours prévu pour avril 2026 au cinéma.