Babe : l'acteur du film James Cromwell fait un geste très touchant pour un porcelet

Membre honoraire du conseil d'administration de PETA, James Cromwell est un fervent défenseur de la cause animale. Le comédien a récemment effectué un geste émouvant qui fait écho au personnage du fermier Arthur Hoggett dans "Babe, le cochon devenu berger".

Babe : un projet qui a transformé James Cromwell

En 1996, James Cromwell incarne le fermier Arthur Hoggett dans Babe, le cochon devenu berger. Dans le long-métrage de Chris Noonan, que ce dernier coécrit avec George Miller, il se prend progressivement d'affection pour le célèbre cochon, après l'avoir gagné en devinant son poids exact. Alors que sa femme insiste pour qu'il le tue afin de le transformer en repas, Hoggett comprend que l'animal a un talent pour guider ses moutons, avec lesquels il s'entend à merveille.

Formidable récit initiatique qui multiplie les prouesses visuelles, donnant l'illusion parfaite que les différentes espèces sont capables de parler, le film est aussi une belle histoire d'amitié entre ce fermier et ce cochon, qui se retrouvent trois ans plus tard dans Babe, le cochon dans la ville. Après le tournage du premier volet, qui lui vaut d'être nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle, James Cromwell se convertit au véganisme.

Babe, le cochon devenu berger ©Universal Pictures

Fervent militant de la cause animale, il est arrêté à plusieurs reprises lors de manifestations. Il est également membre honoraire du conseil d'administration de PETA. Dans le cadre de son investissement pour l'association de défense des droits des animaux, le comédien a effectué une action qui fait écho à Babe.

"Un nouveau souffle à la vie d'un vrai Babe"

Selon Deadline, James Cromwell a aidé au sauvetage d'un porcelet tombé d'un camion qui se dirigeait vers une structure où il aurait été engraissé pour l'abattage. Dans un communiqué, l'acteur a déclaré (via Allociné) :

Ayant eu le privilège d’être témoin et de faire l’expérience de l’intelligence et de la personnalité curieuse des cochons pendant le tournage du film Babe, j’ai sauté sur l’occasion de donner un nouveau souffle à la vie d’un vrai Babe. Chaque cochon mérite de vivre sa vie dans un sanctuaire, en choisissant quand gambader, où se nourrir et comment passer son temps.

Sur Twitter, PETA a partagé une vidéo sur laquelle James Cromwell rappelle ses convictions et complimente l'adorable porcelet en train de s'endormir par écran interposé. En légende, l'association a écrit :