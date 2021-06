Babylon : le casting du prochain Damien Chazelle s'agrandit

Damien Chazelle est en train de plancher sur le long-métrage le plus ambitieux de sa carrière. "Babylon" abordera le passage du muet au parlant dans l'industrie hollywoodienne. Le casting mené par Brad Pitt et Margot Robbie continue de prendre forme avec plusieurs arrivées.

Babylon : Damien Chazelle prépare un grand film sur Hollywood

Malgré une filmographie restreinte à quatre longs-métrages, tout le monde sait déjà que Damien Chazelle est un réalisateur au talent monstre. Après un premier essai passé sous les radars (Guy and Madeline on a Park Bench), il a explosé avec Whiplash, L'éclatant La La Land et First Man ont continué de mettre en exergue ses capacités derrière la caméra. Son prochain projet sera Babylon, une grande fresque se déroulant dans le Hollywood des années 20/30 quand le parlant commence à s'installer dans l'industrie du cinéma. Une révolution qui a rendu certaines stars obsolètes et qui a permis de faire passer cet art dans une autre dimension.

Ce nouveau film s'annonce ambitieux, avec un gros budget et un étonnant classement R aux États-Unis. Bien que mystérieux, le scénario va s'attarder sur le destin de plusieurs personnages. On n'en sait pas plus sur comment tout va s'agencer mais on fait confiance à Damien Chazelle pour nous livrer un résultat qui nous en mette plein les yeux.

Un casting de luxe, qui ne cesse de grandir

Les deux rôles principaux seront tenus par Brad Pitt et Margot Robbie (engagée pour remplacer Emma Stone à cause d'un problème d'emploi du temps). Samara Weaving, Max Minghella, Katherine Waterston, Li Jun Li et Flea seront aussi au générique. Le casting continue de s'agrandir, comme l'annonce The Hollywood Reporter. D'après le média américain, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Phoebe Tonkin et Spike Jonze seront également de la partie.

Peter Parler (Tobey Maguire) - Spider-Man ©Columbia TriStar Films

C'est un plaisir de savoir que l'interprète de Spider-Man chez Sam Raimi tournera sous la direction de Damien Chazelle. On le voit, hélas, que trop peu sur les écrans. Le réalisateur s'est entouré d'une belle troupe et semble avoir tous les atouts en main pour sortir un grand film. La production va débuter dans les prochains jours mais la sortie n'est pas prévue pour tout de suite. Babylon sera d'abord visible dans certains cinémas des États-Unis à la fin du mois de décembre 2022. Une sortie limitée permettant ainsi d'être dans la course pour les Oscars. Il sortira ensuite début janvier 2023 partout dans le pays et le 25 janvier en France.