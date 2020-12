Babylon : Margot Robbie pourrait remplacer Emma Stone dans le prochain Damien Chazelle

Alors que le prochain film de Damien Chazelle devait être porté par Brad Pitt et Emma Stone, l’actrice a dû abandonner son rôle. Mais le réalisateur n’a pas perdu de temps pour lui trouver une remplaçante, et Margot Robbie pourrait signer pour apparaître dans "Babylon" à la place de Stone.

Babylon, le nouveau projet de Damien Chazelle

Cela fait maintenant deux ans que Damien Chazelle a dévoilé son dernier long-métrage. Sorti en 2018, First Man s’intéressait à l’histoire du premier homme à avoir marché sur la lune, Neil Armstrong. Ryan Gosling incarnait le célèbre astronaute dans le long-métrage, retrouvant le cinéaste après le carton de La La Land. Et après First Man, Damien Chazelle va complètement changer de sujet dans son prochain film.

Avec Babylon, il va réaliser un drame situé à Hollywood à l’époque de la transition de l’industrie du cinéma muet vers le cinéma parlant, adapté d’un scénario qu’il a lui-même écrit. On n’en sait pas beaucoup plus pour le moment sur l’intrigue du long-métrage. En revanche, on sait déjà que Brad Pitt fera partie de la distribution, tout comme Li Jun Li. Mais le film va connaître un changement de casting.

Margot Robbie va-t-elle retrouver Brad Pitt ?

Emma Stone ne retrouvera finalement pas Damien Chazelle pour le prochain projet du réalisateur. Après avoir collaboré ensemble sur La La Land, pour lequel ils avaient tous les deux été récompensés d’un Oscar, ils devaient se retrouver pour Babylon. Mais comme nous l’apprend Deadline, l’actrice a dû abandonner le projet. Selon le média américain, Stone ne sera pas disponible au moment du tournage, étant déjà engagée pour un autre projet à ce moment. Si le développement du projet n’est pas remis en cause par ce départ, Chazelle et la Paramount, qui produit Babylon, vont donc devoir trouver une remplaçante à Stone.

Damien Chazelle, Emma Stone © SND

Et ils n’ont pas perdu de temps pour envisager une nouvelle option, puisque toujours selon Deadline, Margot Robbie serait déjà en discussions pour reprendre le rôle. L’actrice serait ainsi de nouveau réunie avec Brad Pitt si les différentes parties trouvaient un arrangement. Les deux acteurs se sont déjà trouvés à l’affiche du même film deux fois par le passé. Ils étaient d’abord apparus dans The Big Short sans avoir de scène commune, avant de participer tous les deux à Once Upon a Time… in Hollywood, là encore sans apparaître dans les mêmes scènes. Si les discussions entre les différentes parties venaient à se concrétiser, Robbie et Pitt auraient cette fois l’occasion d'être ensemble à l’écran, puisqu’ils joueraient les deux principaux protagonistes du film.

Margot Robbie, Brad Pitt © Jacovides-Moreau / Bestimage

Quand pourra-t-on découvrir Babylon ?

À l’origine, Babylon aurait dû sortir le 7 janvier prochain, avant que la pandémie ne force Chazelle et la Paramount à revoir leurs plans. Le film a été décalé d’environ un an, et devrait maintenant être dévoilé aux États-Unis le 24 décembre 2021, et en France en janvier 2022. Il pourrait toutefois être de nouveau reporté, car il devrait être au moins en partie tourné à Los Angeles, où la situation ne permet pour le moment pas pour des équipes de films de poser leurs caméras. Il faudra donc que les équipes de tournage aient reçu l’autorisation de filmer dans les délais fixés par le studio si l’on veut espérer pouvoir découvrir Babylon au début de l’année 2022. On suivra donc avec attention l’avancée des événements aux États-Unis pour savoir quand les tournages de grosses productions pourront finalement reprendre.

En attendant, vous pouvez toujours découvrir la série de Damien Chazelle, The Eddy. Disponible depuis le 8 mai dernier sur Netflix, elle s’intéresse au gérant d’un club de jazz parisien qui doit soudain faire face à de nombreux changements dans sa vie. On peut notamment y voir André Holland, Amandla Stenberg et Leïla Bekhti.