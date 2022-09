Babylon : une bande-annonce démentielle pour le film de Damien Chazelle avec Brad Pitt

C'est un des films les plus ambitieux et les plus attendus du moment qui se dévoile dans une première bande-annonce formidable. Avec son casting de stars, notamment Brad Pitt et Margot Robbie, et son drame hollywoodien, "Babylon" de Damien Chazelle s'annonce comme un film au spectacle démesuré.

Le nouveau film de Damien Chazelle se dévoile

Après son grand succès La La Land puis son très beau First Man, de nouveau avec Ryan Gosling et sorti en 2018, le réalisateur américano-français Damien Chazelle présentera bientôt Babylon, un drame présenté comme épique et se déroulant lors du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Une grande histoire, qui met en scène des personnages ayant réellement existé. Ainsi, Brad Pitt est John Gilbert, célèbre acteur, scénariste et réalisateur américain, modèle de l'acteur "moderne". Margot Robbie est l'actrice Clara Bow, et Tobey Maguire incarne Charlie Chaplin.

De la démesure pour la fondation d'Hollywood

Au programme : des fêtes orgiaques, des productions de films monumentales, de la drogue et des excès en tous genres. Quelque part entre les univers de Baz Luhrmann et Once Upon a Time in... Hollywood. Brad Pitt et Margot Robbie semblent s'éclater dans leurs rôles respectifs, portés par une composition musicale énergique et épique. Sur ce plan musical, on a aucun doute que Damien Chazelle va de nouveau nous ravir.

Babylon ©Paramount Pictures

De la magnificence, et de l'humour, puisque les images de la bande-annonce (en tête d'article) montrent notamment Brad Pitt composer un personnage fantasque, rieur et gaffeur. Une euphorie généralisée qui semble cependant laisser place à une partie plus dramatique, dans laquelle Margot Robbie/Clara Bow apparaît empêtrée dans une sombre histoire. Grandeur et décadence d'Hollywood, la présence d'un éléphant et d'un alligator à des endroits incongrus... De toute évidence, Babylon devrait nous en mettre plein la vue et plein les oreilles.