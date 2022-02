Bac Nord a finalement gagné un César

Reparti les mains vides de la 47e cérémonie des César, malgré ses sept nominations, le film "Bac Nord" va pouvoir se consoler avec tout de même une statuette, qui lui a été décernée ce lundi 28 février 2022.

Bac Nord, une soirée des César à oublier

Il était arrivé à la 47e cérémonie des César du cinéma avec 7 nominations. Mais le film Bac Nord est reparti bredouille de la soirée qui s'est déroulée ce vendredi 25 février 2022. Le film concourait dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation (Cédric Jimenez), Meilleur acteur (Gilles Lellouche), deux fois dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle (Karim Leklou et François Civil), Meilleur montage (Simon Jacquet) et Meilleure musique originale (Guillaume Roussel). Parmi les favoris de la soirée sur le papier, il ne l'a pas été en pratique.

Bac Nord ©StudioCanal

Las, le quatrième long-métrage de Cédric Jimenez n'a ainsi rien obtenu durant cette soirée. Les votants ont en effet sacré Illusions perdues de Xavier Giannoli (7 César pour 15 nominations) et Annette de Leos Carax (5 César pour 11 nominations). Mais finalement, un ultime César vient de lui être donné. Pas un César classique, mais un César quand même...

Le film de Cédric Jimenez reçoit le César des lycéens

Comme annoncé le 28 février par le ministère de l'Éducation nationale, le César des lycéens a ainsi été décerné à Bac Nord. Une récompense qui est le résultat d'un vote de 1866 élèves de terminale issus des filières générale, technologique et professionnelle. Tous ces élèves ont regardé les 7 films sélectionnés dans la catégorie Meilleur film (Aline, Annette, Bac Nord, L'Événement, La Fracture, Illusions perdues et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle). Et ont donc apporté leur préférence à ce thriller policier à la réputation sulfureuse, qui raconte la compromission de trois flics de la BAC Nord de Marseille pour atteindre leurs objectifs.

Bac Nord est le quatrième film à recevoir ce prix. Celui-ci a été créé en 2019, et a été décerné à Jusqu'à la garde cette année-là, à Hors Normes en 2020 et à Adieu les cons en 2021. Si ce César a une valeur symbolique, à l'instar du Goncourt des lycéens, il a dû mettre un peu de baume au coeur des producteurs et du réalisateur du film.