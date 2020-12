BAC Nord : une bande-annonce puissante avec François Civil, Gilles Lellouche et Karim Leklou

"BAC Nord", prochain film de Cédric Jimenez ("La French") se dévoile avec une bande-annonce musclée. Gilles Lellouche, François Civil et Karim Leklou y jouent des membres de la BAC de Marseille dans un film tiré d'une vraie affaire.

Un projet qui date

En 2012, l’affaire du scandale de la BAC Nord éclate. Aux informations, on apprend que des policiers sont impliqués dans "un trafic de drogue en bande organisée". Pour Cédric Jimenez, marseillais et qui a grandi dans les quartiers nord, quelque chose ne va pas. Sans être surpris que "les flics déconnent là-bas", il trouve que la médiatisation de l’affaire est "teintée d’hypocrisie". Dès lors le réalisateur souhaite en savoir davantage sur ce qu'il s'était vraiment passé. Au fil des années il a ainsi pu rencontrer les policiers de l'époque, mais également des gens des cités et a fini par réunir suffisamment d'informations pour lancer son projet de film, BAC Nord, son quatrième long-métrage, qui reprend cette histoire.

Cependant, comme il l'explique, le réalisateur n'a pas cherché "ni à condamner, ni à disculper" les personnes impliquées. Mais son approche se veut réaliste sur un quotidien extrêmement dur et complexe, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une de l'article).

Un casting impeccable pour un BAC Nord tendu

Six ans après La French et trois après HHhH, Cédric Jimenez est donc de retour avec BAC Nord. Pour porter son nouveau film il lui fallait un casting qui en impose. Des gueules capables d'être crédibles en flics sans sur-jouer. Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou il semble très bien tombé. On les sent particulièrement investis dans leur rôle pour le moins physique.

En effet, le film s'annonce tendu dans les confrontations entre la police et les trafiquants installés dans les quartiers chauds de Marseille. Mais on sent que le réalisateur ne va pas sombrer dans le grand spectacle, gardant en tête un discours assez politique avec ces policiers impuissants, pas vraiment aidés par leurs supérieurs.

En somme, BAC Nord s'annonce comme une bonne claque de cette fin d'année. Il sera à découvrir le 23 décembre dans les salles de cinéma.