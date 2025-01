Back in Action 2 : le réalisateur donne des premières infos sur le film Netflix

"Back in Action" semble bien parti pour cartonner sur Netflix. Son réalisateur, Seth Gordon, s’est exprimé sur la potentielle suite du long-métrage. Attention car cet article contient des spoilers sur la fin du film !

Cameron Diaz et Jamie Foxx réunis dans Back in Action

Les abonnés Netflix peuvent voir depuis le 17 janvier dernier le grand retour de Cameron Diaz à l’écran dans Back in Action. Onze ans après Annie, elle y donne de nouveau la réplique à Jamie Foxx. Les deux acteurs incarnent Emily et Matt, un couple d’anciens espions pour la CIA forcés de reprendre du service lorsque leur identité est révélée.

Si vous avez déjà découvert Back in Action, vous vous demandez peut-être si le film aura une suite. Car, après de nombreuses scènes d’action parsemées de moments de comédie, le long-métrage se termine sur un gros cliffhanger. Son réalisateur, Seth Gordon, s’est récemment exprimé sur la possibilité de donner une suite à son film afin de résoudre le mystère de ce cliffhanger.

Seth Gordon pense déjà à la suite

À la fin de Back in Action, Baron rend visite à Emily et Matt afin de leur demander de retrouver Chuck. Et il mentionne le père d’Emily, dont on n’avait jamais entendu parler jusqu’à présent. Interrogé par Entertainment Weekly, Seth Gordon a révélé avoir déjà une idée de l’identité de ce personnage, et de l’intrigue qui pourrait tourner autour de lui. Selon lui, Ginny, la mère d’Emily, l’aurait rencontré par le biais de son travail. Et le réalisateur a même déjà envisagé plusieurs acteurs qui pourraient le jouer :

Nous avons clairement une idée de qui le père pourrait être et de quelle pourrait être toute cette histoire. Je pense qu’il faudrait que l’on puisse croire que Ginny l’a rencontré via son travail. Ça serait pas mal qu’il soit aussi Britannique. Il faudrait aussi qu’il soit crédible avec un pistolet. Donc il y a certaines personnes auxquelles vous pourriez penser pour ce rôle. On a clairement des idées.

Seth Gordon a toutefois confié que Netflix n’avait pas encore donné son feu vert pour une suite de Back in Action. Mais on peut imaginer que le géant du streaming le fera si le premier film réalise de bons chiffres d’audience. Or, celui-ci est bien parti pour faire un carton. Comme le montre le site spécialisé FlixPatrol, il est numéro un des films les plus vus sur Netflix dans la plupart des territoires depuis sa sortie.

Un deuxième film centré sur Alice et Leo ?

Back in Action 2 a donc de bonnes chances de voir le jour. Or, Seth Gordon a également révélé un élément important de cette potentielle suite. Il a expliqué qu’il comptait donner une plus grande place dans ce nouveau récit à Alice et Leo, les enfants d’Emily et Matt. L’histoire ne reprendrait donc pas directement après la fin du premier film, afin de respecter la croissance des acteurs jouant les deux adolescents :

Je pense que l’on respecterait la vérité de la chronologie de leur vie et que l’on montrerait un autre événement, plus tard quand ils sont au lycée.

Le réalisateur a aussi expliqué qu’il a essayé d’intégrer dans le premier film des moments montrant que Leo a des capacités pour suivre les traces de ses parents et devenir lui-même un espion. Le potentiel deuxième film pourrait donc en montrer un peu plus sur ses talents.

Si Back in Action continue d’occuper la première place des films les plus vus sur Netflix, la plateforme de streaming pourrait rapidement officialiser cette suite.