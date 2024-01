Back to Black : des premières images émouvantes pour le biopic sur Amy Winehouse

Marisa Abela se dévoile en Amy Winehouse dans le trailer du biopic consacré à la chanteuse britannique "Back to Black". Des premières images séduisantes pour le récit d'un destin à la fois exceptionnel et tragique.

Vie et mort d'une étoile filante

Le 23 juillet 2011, la chanteuse britannique Amy Winehouse décédait d'une surdose d'alcool. Une tragédie au terme d'une carrière de dix ans aussi courte que légendaire, portée par une voix unique et deux albums qui ont connu un très grand succès, Frank en 2003 et Back to Black en 2006.

Sa disparition à 27 ans l'a fait entrer dans ce triste "club des 27", aux côtés de musiciens iconiques comme Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Jim Morrisson, morts au même âge. Un biopic lui est consacré cette année, réalisé par Sam Taylor-Johnson, et un premier trailer (en tête d'article) vient d'être dévoilé.

Amy Winehouse (Marisa Abela) - Back to Black ©Studiocanal

Génie du blues et de la soul, Amy Winehouse a laissé une marque indélébile dans la culture et les mémoires, avec sa musique évidemment, mais aussi pour sa relation tumultueuse avec son compagnon Blake Fielder-Civil et sa toxicomanie. C'est ainsi ce que raconte Back to Black, dans lequel la chanteuse est incarnée par l'actrice Marisa Abela, récemment vue dans Barbie.

Un biopic classique d'une star qui ne voulait pas l'être

Au-delà de son succès commercial international, avec 11 millions d'exemplaires vendus dans le monde, l'album Back to Black et sa chanson-titre signifie plusieurs choses. Un retour à la mélancolie du blues, un retour à la musique noire, un retour aussi à la dépression et à ses démons. Le film de Sam Taylor-Johnson devrait, a priori usant des codes classiques du biopic, se saisir de tous ces aspects. La courte bande-annonce suggère ainsi qu'on y verra les début d'Amy Winehouse, son accession à la célébrité et sa difficile relation à celle-ci.

Autour de Marisa Abela, qui a travaillé sa ressemblance avec la chanteuse sans pour autant apparaître identique, le casting se compose d'Eddie Marsan dans le rôle de son père et Juliet Cowan dans celui de sa mère, Lesley Manville dans le rôle de sa grand-mère, et enfin de Jack O'Connell dans le rôle de Blake Fielder-Civil.

Back to Black arrive dans les cinémas français le