Bad Boys 4 : une première bande-annonce explosive pour le retour de Mike et Marcus

Sony Pictures a dévoilé la première bande-annonce de "Bad Boys 4". Will Smith et Martin Lawrence vont encore faire beaucoup de dégât dans ce prochain film qui s'annonce toujours plus explosif.

Déjà une bande-annonce pour Bad Boys 4

Prêt de 20 ans après Bad Boys II (2003), on retrouvait le célèbre duo de flics Mike Lowrey et Marcus Burnett dans Bad Boys for Life (2020). Un troisième opus qui a convaincu le public puisque le long-métrage a engrangé plus de 424 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Devant la bonne rentabilité du film, dont le budget était évalué à 90 millions de dollars, les producteurs n'ont pas longtemps hésité avant de lancer un quatrième film. Et alors que le tournage s'est terminé il y a peu, Sony Pictures a déjà dévoilé une première bande-annonce (vidéo en une d'article).

Bad Boys 4 ©Sony Pictures

On y retrouve évidemment Will Smith et Martin Lawrence qui reprennent leurs rôles de Mike et Marcus. La vidéo promotionnelle montre que le duo n'a pas changé ses habitudes et c'est dans une épicerie qu'ils font leur première intervention musclée. Une scène qui n'est pas sans rappeler le premier Bad Boys (1995) d'ailleurs. Puis, l'intrigue se révèle puisqu'on apprend que le capitaine Conrad Howard (Joe Pantoliano) aurait travaillé pendant des années pour des Cartels. Il s'agit évidemment d'un mensonge et d'un coup monté contre l'ancien capitaine de Mike et Marcus, mort dans le film précédent. Ce dernier est tout de même présent grâce à une vidéo qu'il envoie aux deux policiers, qui vont donc chercher à résoudre cette affaire...

De l'action façon Fast & Furious ?

Au programme de Bad Boys 4, il y aura donc comme toujours beaucoup d'action, des fusillades explosives et stylisées, imaginées par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Les deux réalisateurs ont rempilé après Bad Boys For Life et n'ont visiblement pas souhaité calmer le jeu, bien au contraire. Vu la tournure que semble prendre le film devant cette bande-annonce, on pourrait s'attendre à une production musclée façon Fast & Furious.

Enfin, Marcus et Mike ne seront pas seuls dans cette affaire. Plusieurs personnages introduits dans le précédent Bad Boys (1995) seront de la partie, dont Rita Secada (Paola Núñez), devenue capitaine de la police, Kelly (Vanessa Hudgens), Dorn (Alexander Ludwig) ou encore Armando, le fils caché de Mike joué par Jacob Scipio. Bad Boys 4 sera à découvrir le 5 juin dans les salles françaises.