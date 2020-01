Bad Boys 4 est déjà en préparation !

Vous avez aimé ? Partagez :

Le troisième épisode des aventures des agents Mike Lowrey et Marcus Burnett se sera fait longtemps attendre. Plus de 15 ans après « Bad Boys 2 », l’infernal duo revenu aux affaires. Ce retour pourrait être plus important que prévu puisqu’un quatrième film serait actuellement en préparation !

Il faut remonter à la fin des années 2000 pour retrouver les premières traces d’un troisième Bad Boys. À l’époque, c’était Michael Bay, réalisateur des deux premiers volets, qui devait et voulait s’en charger. Ce qu’il ne fera jamais. Ensuite, plusieurs scénaristes et metteurs en scène se sont succédés, jusqu’à que les belges Adil El Arbi et Bilall Fallah soient confirmés aux commandes. Le projet se fait naturellement avec Will Smith et Martin Lawrence, très heureux de s’afficher ensemble, comme au bon vieux temps. Ainsi est né Bad Boys for Life, qu’on découvrira en France à partir du 22 janvier prochain. Les retours de la presse américaine vendent un film très réussi dans son genre, avec du fun, de l’humour et de l’action. On n’aurait pas forcément parié gros sur un résultat aussi bon mais attendons de voir de quoi il en retourne avant de sauter de joie.

Bad Boys 4 déjà dans les tuyaux

Sony sent qu’une nouvelle dynamique vient de naître et entend bien en profiter. The Hollywood Reporter dévoile qu’un quatrième film est déjà dans les tuyaux ! Chris Bremner a été engagé pour signer le scénario, alors qu’aucun réalisateur n’est encore cité. On le retrouve déjà à l’écriture du troisième film, le studio n’a pas eu à chercher loin et doit être content de son travail. Si Adil El Arbi et Bilall Fallah s’en sont aussi bien sortis qu’on peut l’entendre, les imaginer sur le retour ne serait pas farfelu. Pour Will Smith et Martin Lawrence, leur présence ne devrait être qu’une formalité. On ne voit pas une seule seconde Sony se lancer dans ce projet sans ses deux stars principales à bord. Bad Boys for Life les a remis dans le bain et les choses devraient moins traîner cette fois qu’entre les épisodes 2 et 3.

Reste quand même à voir comment le film va fonctionner au box-office. Les bonnes criques devraient jouer en sa faveur et le public a montré à de nombreuses reprises qu’il était prêt à se déplacer pour des blockbusters d’action. La licence Bad Boys a, en plus, la possibilité de jouer sur une certaine fibre nostalgique.