Retour triomphal pour Will Smith au box-office avec un succès explosif

"Bad Boys: Ride or Die", avec Will Smith et Martin Lawrence dans leurs rôles iconiques, vient de passer son premier week-end dans les cinémas de nombreux pays. Et il fait un excellent démarrage au box-office.

Bad Boys 4 est dans les salles Mike Lowrey et Marcus Burnett sont de retour ! Quatre ans après la sortie du dernier opus, Will Smith et Martin Lawrence sont à l’affiche de Bad Boys : Ride or Die. Cette fois, leurs personnages doivent mener l’enquête pour mettre à jour une conspiration et rétablir la réputation du capitaine Howard, accusé de corruption. Bad Boys 4 est sorti ce mercredi 5 juin dans les salles françaises. À travers le monde, il est arrivé dans les cinémas de nombreux pays le même jour ou dans ceux suivants. Le film vient donc de passer son premier week-end dans les salles. Et il a démarré très fort. Démarrage réussi Comme le rapporte Deadline, Bad Boys 4 a réalisé un très bon score au box-office pour ses premiers jours en salles. En tout, il a déjà rapporté 104,6 millions de dollars. Il a même battu des records d’audience sur cette période en Amérique Latine et au Moyen-Orient, avec respectivement 10 millions et 9,5 millions de dollars rapportés. En-dehors de l’Amérique du Nord, ses résultats sont légèrement en-dessous de ceux de son prédécesseur, qui avait rapporté 50,3 millions sur la même période. Mais le score de Bad Boys 4 reste très bon. Il donne d’ailleurs un coup de boost aux blockbusters estivaux, qui en avaient bien besoin. Son démarrage a par exemple été 58% meilleur que celui du dernier film en date de la saga Mad Max, Furiosa. Un cinquième film à suivre ? Les fans de la franchise Bad Boys ayant déjà pu voir le quatrième film se demandent sans doute si un cinquième verra le jour. Justement, Will Smith et Martin Lawrence ont été récemment interrogé sur cette possibilité. Au micro de The Hollywood Reporter, ils ont révélé qu’ils seraient sans doute partants pour en faire encore un autre. Après cela, ils pourraient passer le relais à une génération plus jeune. On pourrait donc voir la franchise se poursuivre en étant centrée sur d’autres personnages. Mais avant, il faudra d’abord savoir si Bad Boys 4 poursuivra sur sa lancée au box-office. À titre de comparaison, selon les chiffres de Box Office Mojo, le troisième volet avait rapporté 426,5 millions de dollars en tout. Si le nouveau film atteint un score environ similaire, il y a de bonnes chances que la saga se poursuive.