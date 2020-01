Bad Boys for Life : la presse américaine encense le film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Bad Boys for Life » débarque sur les écrans français le 22 janvier 2020. 25 ans après le premier film et 17 après le deuxième, ce troisième opus était attendu avec une certaine perplexité. La presse américaine a donné ses premiers avis, et elle se montre très convaincue par le film.

Bad Boys for Life, troisième volet de la saga inaugurée en 1995 avec Bad Boys : Flics de choc, est attendu sur nos écrans le 22 janvier 2020. Alors qu’il sort le 17 janvier 2020 aux États-Unis, les premières critiques sont tombées et elles sont plutôt élogieuses.

25 ans après leurs premières aventures, les agents des Stups les plus célèbres de Miami ont pris de l’âge. Marcus Burnett (Martin Lawrence) s’apprête à prendre une retraite bien méritée et se consacrer à sa vie de famille, s’étant promis de ne plus jamais être violent. Mike Lowery (Will Smith) s’accroche lui à l’action, refusant de passer le relais à la nouvelle génération. Mais lorsque Mike se fait attaquer par un dangereux cartel mexicain, ils vont devoir ressortir les flingues et composer avec une nouvelle équipe de choc de la police de Miami.

La presse loue le côté « fun et débridé » de Bad Boys for Life

Pour Entertainment Weekly, le film est à son meilleur « quand il laisse l’alchimie entre ses deux stars s’épanouir« , soulignant une scène en particulier dans un avion. Concernant l’action, le film est souvent « sincèrement exaltant« . Le site Collider souligne lui la bonne idée de développer la dimension familiale, à la manière de Fast & Furious, tout en gardant à l’esprit que le film doit s’équilibrer avec des blagues et de l’action décomplexée :

Bad Boys for Life n’est pas le film d’action le plus original, ni ne présente une action trompe-la-mort comme le fait Mission : Impossible, mais Arbi et Fallah [les réalisateurs, ndlr] savent ce qui fait fonctionner la franchise, à savoir l’alchimie entre Smith et Lawrence combinée à une action improbable.

Pour Deadline, le film est tout simplement le meilleur de la trilogie : « La route et l’attente auront été longues entre les différents films, et celui-ci est le meilleur des trois. »

Globalement, les critiques américaines s’accordent à dire que l’absence de Michael Bay, à la réalisation des deux premiers, n’est pas préjudiciable, et qu’au contraire les jeunes réalisateurs belges ont réussi à transformer le rythme effréné et le goût du chaos de Bay, tout en conservant l’identité de la franchise.

Enfin, pour Slashfilm, Bad Boys for Life réussit en « s’éloignant du Bayhem et de la tendance presque sociopathique à vouloir être cool, et en célébrant la relation entre Marcus et Mike. » La critique souligne aussi qu’une réelle émotion est à l’oeuvre dans le film, et que « si, parmi tout ce qu’on peut voir, la franchise Bad Boys peut avoir une véritable évolution émotionnelle, alors il y a de l’espoir pour nous tous« .

Bad Boys for Life sera au cinéma le 22 janvier 2020. Pensez-vous aller le voir ? Retrouvez ici la bande-annonce de Bad Boys for Life.