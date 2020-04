Bad Boys for Life : Sony dévoile les 9 premières minutes

"Bad Boys for life" a eu la chance de sortir dans les salles avant que la pandémie ne force les salles de cinéma à fermer. Sony veut continuer d'insister avec ce troisième volet et passe maintenant par une sortie en VOD. C'est à cette occasion que le studio a mis en ligne les neuf premières minutes du film pour donner envie de le regarder en intégralité.

Le secteur du cinéma est forcément touché par ce qu'il se passe avec le coronavirus. La solution digitale devient alors une alternative crédible pour que les gens puissent découvrir les nouvelles sorties depuis chez eux. Mais, on le sait, une telle distribution ne vaut pas une exploitation dans les salles et ils sont peu - dont Bloodshot - à s'engouffrer dans cette voie.

Le système américain permet également aux studios de sortir plus tôt leurs films en VOD pour ceux qui souhaiteraient une mise à disposition des spectateurs plus rapide. Un avantage pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre dans les salles. C'est ainsi qu'En Avant ou encore Invisible Man (pour ne citer qu'eux) sont déjà disponibles par ce biais. C'est également le cas de Bad Boys for Life, troisième aventure des turbulents Mike (Will Smith) et Marcus (Martin Lawrence). Pour promouvoir cette sortie, Sony a décidé de mettre en ligne les neuf premières minutes. Un petit cadeau qui doit nous donner envie d'en découvrir plus.

Découvrez l'introduction de Bad Boys for Life

On entre rapidement dans le vif du sujet avec les deux héros à bord d'un bolide pour filer vers la maternité où la fille de Marcus donne naissance à son enfant. Oui, le policier a pris de l'âge et est désormais grand-père. Ensuite, direction Mexico pour une affaire plus sérieuse. La femme d'un chef de cartel mort veut obtenir sa vengeance. Elle demande à son fils de se rendre à Miami pour trouver les responsables et les faire payer. Pas de chance pour Mike, il est sur la liste ! Une mise en bouche qui permet de comprendre ce que va raconter Bad Boys for Life, même si aucune scène d'action n'est présentée.

Le film, loin d'être mémorable, à quelques moments sympathiques à proposer après cette introduction. Malheureusement pour la France, la chronologie des médias (toujours elle...) ne permet pas une exploitation en VOD aussi rapidement après une sortie dans les salles. Il faudra donc attendre le 1er juillet pour pouvoir découvrir Bad Boys for Life si vous l'avez loupé lors de son arrivée sur nos écrans le 22 janvier dernier.