Ce soir à la TV : mal reçu à sa sortie, ce film d'action avec Will Smith est devenu culte

En 1995, Don Simpson et Jerry Bruckheimer tentent un pari avec Michael Bay et produisent son premier long-métrage : "Bad Boys". Un film policier d'action qui, malgré de mauvaises critiques, va devenir légendaire...

Une première pour Will Smith et Michael Bay

En 1995, le jeune Will Smith est une star de la télévision et de la musique. Il s'est en effet révélé avec la série Le Prince de Bel-Air, diffusée depuis 1990 sur la chaîne NBC, et a sorti plusieurs albums de R&B/Hip-Hop à succès depuis 1987. Mais au cinéma, il n'est encore qu'un débutant, avec des apparitions dans trois films : Break Out (1992), Made in America et Six degrés de séparation (1993). Son casting dans Bad Boys, premier long-métrage de Michael Bay, va alors tout changer.

Si Mike Lowrey (Will Smith) est un séducteur invéteré, héritier d'une fortune et policier par passion, son collègue et ami Marcus Burnett (Martin Lawrence) est un homme rangé, marié et père de famille. Leur amitié ne les empêche pas d'avoir des méthodes parfaitement différentes. Mais la disparition de cent kilos d'héroïne, dérobés dans les locaux mêmes de la brigade des stups de Miami, va leur faire oublier leur concept sur la façon d'exercer leur métier, pour se lancer a la poursuite des voleurs.

Des critiques très mitigées...

Lors de sa sortie, Bad Boys, qui est le premier long-métrage de Michael Bay, repéré par les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, est plutôt mal accueilli par les critiques. Objet principal de ces retours froids : le manque d'originalité du film, qui ne propose rien de nouveau comparé aux buddy movies à succès de l'époque, comme par exemple L'Arme fatale. Cependant, la complémentarité du duo de flics et la belle alchimie entre Will Smith et Martin Lawrence - que Michael Bay, insatisfait du script original, laisse improviser -, est remarquée et appréciée.

Bad Boys ©Sony Pictures

Malgré sa note presse à 43% sur Rotten Tomatoes, Bad Boys plaît néanmoins au public, et sur son budget de 19 millions de dollars il rapporte plus de 140 millions de dollars de recettes dans le monde. Un grand succès financier et finalement populaire, qui va alors propulser Michael Bay et Will Smith au sommet d'Hollywood.

... et une franchise à la clé

De son côté, Michael Bay enchaîne l'année suivante avec The Rock, porté par Nicolas Cage et Sean Connery et considéré par beaucoup comme son meilleur film. Ce sera ensuite Armageddon et Pearl Harbor, eux aussi accueillis mollement par la critique mais grands succès au box-office. Du sien, Will Smith s'illustre en 1996 dans Independence Day puis l'année suivante dans Men in Black. Sa présence physique et son humour font des ravages et ces deux films lui confèrent le statut de superstar.

Tous les deux très occupés, il faut donc attendre quelques années avant qu'ils ne se retrouvent pour Bad Boys 2, sorti en 2003. L'accueil est défavorable, et Bad Boys 2 est un succès moindre au box-office que le premier film. En effet, s'il encaisse plus de recettes (273 millions de dollars de recettes dans le monde), il disposait d'un budget estimé aux alentours de 150 millions de dollars.

Bad Boys 2 ©Sony Pictures

Devenue cependant une franchise culte, avec le duo Will Smith - Martin Lawrence toujours très apprécié, la série de films se poursuite avec Bad Boys for Life en 2020. Et, surprise, ce troisième film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah est le premier à recevoir des critiques globalement positives et établit le record de recettes au box-office de la franchise avec 426,5 millions de dollars encaissés. Le quatrième film, Bad Boys 4, réalisé de nouveau par ce duo de metteurs en scène et avec Will Smith et Martin Lawrence de retour, est attendu pour le 5 juin 2024.

Pas mal pour une histoire débutée sous le feu des critiques en 1995...