Bad Education : nouvelle bande-annonce pour le film HBO avec Hugh Jackman

Hugh Jackman tente de garder son calme dans le nouveau trailer de "Bad Education". Dans le rôle d'un surintendant ultra respecté d'un disctrict scolaire de l'État de New York, le comédien voit sa vie s'effondrer à cause d'une affaire de détournement de fonds. Attention, grosse performance en perspective.

Après s'être essayé à la politique dans The Front Runner, Hugh Jackman devient une figure emblématique, et controversée, du milieu scolaire pour HBO. Dans Bad Education, l'ancien interprète de Wolverine se retrouve au coeur de l'un des plus gros scandales de l'enseignement américain. Le long-métrage se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce cinglante, qui laisse espérer des interprétations de haute volée.

Le meilleur rôle de Hugh Jackman ?

Au sein du district scolaire de Roslyn, dans l'État de New York, le surintendant Frank Tassone (Hugh Jackman) est adulé, aussi bien par ses collègues que par ses étudiants et leurs parents. Mais lorsqu'une élève reporter décide de s'intéresser de près à certains rapports de dépenses louches et découvre une affaire de détournement de plusieurs centaines de milliers de dollars, sa réputation en prend un coup. Il va alors tout mettre en oeuvre pour éviter un scandale de grande ampleur.

Le site américain Indiewire ne tarit pas d'éloges à l'égard de la performance de Hugh Jackman, affirmant qu'il s'agit tout simplement de son meilleur rôle. Variety salue de son côté l'interprétation d'Allison Janney. La comédienne récompensée par l'Oscar du Meilleur second rôle pour Moi, Tonya incarne Pam Gluckin, l'assistante de Tassone. Alex Wolff (Hérédité), Kathrine Narducci (The Irishman), Geraldine Viswanathan (Miracle Workers) et Ray Romano (The Irishman) complètent la distribution. À la réalisation, nous retrouvons Cory Finley, qui signe son deuxième long-métrage après le thriller Pur-sang.

Aux États-Unis, le film sera disponible en streaming sur HBO à partir du 25 avril prochain. En France, il devrait être disponible sur la plateforme OCS.