Comme prévu, ce film post-apocalyptique violent cartonne sur Netflix

Mis en ligne le 26 janvier sur Netflix, "Badland Hunters" n'a pas tardé à attirer l'attention des abonnés. Un film d'action coréen qui se déroule dans un monde post-apocalyptique et qui met en valeur le puissant Ma Dong-seok.

C'est quoi Badland Hunters sur Netflix ?

On l'avait senti venir avant même sa mise en ligne sur Netflix. Et cela s'est confirmé quelques jours après. Sorti le 26 janvier, Badland Hunters n'a en effet pas tardé avant de se positionner en première place du Top 10 des films les plus vus en ce moment en France. Même si la concurrence n'était pas folle ces derniers jours (Soixante minutes, En plein vol ou encore The Kitchen sont sortis au moins une semaine avant), ce succès traduit de l'intérêt qu'ont toujours les abonnés pour les productions coréennes. D'autant plus quand il y a dedans de la violence. Et pour cela, Badland Hunters coche les bonnes cases, en ne lésinant pas sur l'action et les démembrements sanglants.

Ma Dong-seok - Badland Hunters ©Netflix

Le film se déroule dans un monde post-apocalyptique après un tremblement de terre. Le monde a bien changé et l'humanité tente de survivre dans ces nouvelles conditions qui ont fait ressortir la violence des hommes et ont permis à la nature de reprendre un peu ses droits. Dans cet univers se trouve Nam-san, un homme qui en impose puisqu'il est interprété par Ma Dong-seok. L'acteur sud-coréen s'est fait connaître chez nous avec Dernier train pour Busan (2016).

Ma Dong-seok file des mandales à tour de bras

On pense logiquement à Mad Max en voyant ce monde fait de ruines et de violences. Badland Hunters fait néanmoins le choix de montrer l'effondrement lors de l'introduction, avant de présenter ses protagonistes en action lors d'une chasse délirante avec un alligator. Le réalisme n'est clairement pas ce qui caractérise le film, qui mise davantage sur le divertissement, avec une bonne dose d'humour, sans mettre de côté les sentiments humains. À l'image de la présentation d'Han Su-na avec sa grand-mère.

Les choses basculent lorsque la jeune fille de 18 ans est choisie pour rejoindre un centre qui protège les jeunes pour assurer l'avenir de la nation. Un mensonge évident que va découvrir Nam-san. Le héros va alors tout faire pour la sauver d'un savant fou, à l'origine de mutants invincibles. Avec son jeune ami Ji-wan, et l'ex-soldate Eun-ho, ils vont investir son repère et faire face à de nombreux dangers.

Ma Dong-seok - Badland Hunters ©Netflix

Badland Hunters ne révolutionne en rien le genre. Mais son scénario demeure efficace, sans chercher à être plus profond qu'il ne le peut. Il en va de même pour la mise en scène de Heo Myeong-haeng, qui sans en faire trop, met à l'honneur Ma Dong-seok et sa puissance physique. Le plaisir est alors avant de voir l'acteur fracasser les gens qu'il croise avec une facilité déconcertante.

Badland Hunters est actuellement disponible sur Netflix.