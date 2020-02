BAFTA 2020 : Joaquin Phoenix pointe du doigt le manque de diversité

Vous avez aimé ? Partagez :

Récompensé aux BAFTA pour son rôle du Joker, Joaquin Phoenix a saisi l’opportunité et la tribune qui lui étaient offertes pour critiquer le manque de diversité dans les cérémonies de récompenses de l’industrie du cinéma. Une prise de position salutaire et très remarquée.

Joaquin Phoenix donne l’impression que la pluie de récompenses pour son rôle dans Joker l’ennuie, ou tout du moins le met mal à l’aise. Avec le Golden Globe 2020, le SAG Award et maintenant le BAFTA 2020, l’acteur a pris l’habitude de monter sur scène et de balader un regard un peu hébété, remerciant ses collaborateurs et les votants, mais surtout en délivrant des messages militants. Après avoir évoqué la cause animale et la nécessité de changer notre alimentation lors des Golden Globes 2020, c’est aujourd’hui le manque de diversité dans le cinéma que Joaquin Phoenix a sérieusement dénoncé dans son discours lors de la soirée des BAFTA.

Joaquin Phoenix : « J’ai honte de de dire que je fais partie du problème«

L’acteur n’y est pas allé par quatre chemins, et a posé des mots francs et univoques sur la situation. Les BAFTA ont été particulièrement critiqués cette année, pour n’avoir nommé aucune personnalité de couleur dans les catégories acteurs et actrices, et aucune femme dans la catégorie meilleure réalisation. Une critique aussi adressée aux Oscars, qui ont eux aussi sérieusement manqué de diversité dans leurs nominations. Joaquin Phoenix a donc pris la parole, sans langue de bois ni complaisance.

Je pense que nous envoyons le message très clair aux personnes de couleur qu’elles ne sont pas les bienvenues. Je pense que c’est le message que nous envoyons à des personnes qui ont énormément contribué au cinéma et à son industrie, et dont, de plusieurs manières, nous bénéficions.

C’est bien ce « nous » qui fait toute la différence, et qui oblige l’industrie à se remettre en question, parce que c’est un homme blanc, déjà récompensé durant sa carrière, qui évoque frontalement le problème.

Je pense que personne ne veut de la charité ou d’un traitement de faveur, et pourtant c’est ce que nous nous offrons tous les ans. Je pense que chacun veut simplement être reconnu, apprécié et respecté pour son travail. Ce n’est pas une condamnation dont je m’exonère, parce que j’ai honte de dire que je fais partie du problème. […] Nous devons vraiment faire un effort pour comprendre le racisme systémique. Je pense que l’obligation revient à ceux qui ont créé, perpétué et bénéficié d’un système d’oppression de le démanteler.

Une prise de position salutaire de Joaquin Phoenix qui a été remarquée et commentée sur les réseaux sociaux, par le public comme par d’autres professionnels du milieu, comme la réalisatrice Lulu Wang :

An uncomfortable silence filled the hall for a long noticeable moment. Thank you Joaquin. — Lulu Wang (@thumbelulu) February 2, 2020

Un silence gênant a empli la salle pendant un temps remarquablement long. Merci Joaquin.

Il est vraisemblable que l’acteur, ultra-favori pour décrocher l’Oscar du meilleur acteur le 9 février prochain, sera à cette occasion de nouveau sur scène pour insister sur cette situation discriminante qui dure depuis trop longtemps.