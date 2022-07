Balle Perdue 2 : des premières images dévoilées pour faire chauffer les moteurs !

C'est un événement très attendu, et on a enfin des premières images et une date de sortie ! Grand succès de la plateforme Netflix en 2020, "Balle Perdue" de Guillaume Pierret a sa suite et celle-ci s'annonce prometteuse. Du bruit assourdissant, de la mécanique brûlante, de l'action et du suspense, "Balle Perdue 2" arrive... à pleine balle !

Balle Perdue 2 arrive cet automne sur Netflix

Prêts à retrouver Alban Lenoir et Stefi Celma pour un nouveau thriller policier explosif ? Après Balle Perdue, sorti en 2020 sur Netflix et qui a convaincu en France comme à l'étranger, Balle Perdue 2 s'annonce dans des premières images dévoilées aujourd'hui (vidéo ci-dessus). Depuis la mise en ligne du premier film, 37 millions de personnes l'ont regardé. Et de ce qu'on entraperçoit, il y a fort à parier que de tels chiffres seront vite dépassés pour le deuxième opus. Celui-ci arrive le 10 novembre sur Netflix !

Lino (Alban Lenoir) - Balle Perdue 2 ©Netflix

Voici son synopsis : Après la mort de Charras, Lino (Alban Lenoir) et Julia (Stéfi Celma) ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route.

On retrouve au casting Pascale Arbillot et Sébastien Lalanne, déjà là dans Balle Perdue, et Diego Martin fait partie des nouveaux venus. On avait laissé Lino, mécanicien et tataneur de génie, reconnu dans son bon droit à poursuivre les assassins de Charras (Ramzy Bedia) et de son frère Quentin (Rod Paradot). Lancé aux trousses de ces ripoux, on peut compter sur des aiguilles dans le rouge des compteurs, de la vitesse, des cascades automobiles inédites et de la bagarre comme on aime. Oubliez la saga Fast & Furious, le futur de l'action se trouve ici !