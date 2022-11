Balle perdue 2 : les secrets du tournage révélés dans un impressionnant making-of

Netflix propose de jeter un oeil aux coulisses de "Balle perdue 2", en dévoilant un making-of qui détaille comment ont été tournées les séquences les plus impressionnantes du film de Guillaume Pierret.

Balle perdue 2, film d'action "à l'ancienne"

Balle perdue 2 est en ligne sur Netflix depuis le 10 novembre 2022 et s'est solidement installé à la 1ère place du Top 10 des films en France. Si on peut se montrer circonspects vis-à-vis d'un scénario inutilement complexe et handicapé de quelques faiblesses, son action met tout le monde d'accord. On a jamais ou trop rarement vu de telles bagarres et courses-poursuites dans un film français, et c'est un spectacle ultra satisfaisant à découvrir. Ce qui fait sa différence, par rapport à un genre de l'action où l'on devine trop l'usage d'effets numériques, c'est que Guillaume Pierret et ses équipes ont tenu à tourner le plus de séquences possibles "en vrai".

Tournage Balle perdue 2 ©Netflix

Avec Alban Lenoir, acteur très physique, avec David Julienne, fils du légendaire Rémy Julienne et spécialiste de la cascade automobile, ou encore Emmanuel Lanzi à la chorégraphie de combats, Balle Perdue 2 propose ce qui se fait de meilleur aujourd'hui dans le cinéma français quand il s'agit de mettre en scène de l'action. Et pour s'en rendre bien compte, Netflix a dévoilé un making-of impressionnant qui révèlent pas mal des secrets de la fabrication du film (vidéo en tête d'article).

Un extincteur en mousse et des coups qui font mal

On voit au sourire et à l'entrain d'Alban Lenoir qu'il est là dans son élément. Comédien mais aussi cascadeur - notamment pour Taken et la série Braquo -, il est actuellement l'acteur français le plus doué venu le moment de filmer des combats. Sur les idées de Guillaume Pierret et sur les propositions du chorégraphe Emmanuel Lanzi, on le voit donc se donner à 100% pour tourner la fameuse séquence d'évasion du commissariat.

Alban Lenoir - tournage de Balle perdue 2 ©Netflix

Comme l'explique le réalisateur, Alban Lenoir fait lui-même 99,9% de ses séquences de combat, au risque de, comme le précise l'acteur, de parfois prendre des coups et d'en donner aussi.

Astuce révélée par cette vidéo : lorsque Lino se saisit d'un extincteur et s'en sert pour frapper ses adversaires, il s'agit en réalité d'un accessoire en mousse, afin que le coup puisse être vraiment porté, mais sans blesser.

Des voitures qui volent

Le concept est simple, mais la réalisation l'est beaucoup moins. Le système de harpon électrifié de la R21 dans Balle perdue 2 est capable d'envoyer les voitures ennemies très haut, et très loin. Pour réaliser cette "satellisation" des véhicules, des "canons" sont installés dans les voitures. Ceux-là permettent de propulser la voiture dans les airs (à partir de 8'50 dans la vidéo). Très impressionnant à découvrir à l'image, l'effet est dans la réalité très dangereux. Ainsi, pour la première voiture que Lino "évacue" et qui fait un looping dans les airs, il y avait un cascadeur au volant !

Tournage Balle perdue 2 ©Netflix

Des techniques qui donnent des résultats impressionnants mais aussi imprévisibles. Ce qui finalement correspond bien au désir de Guillaume Pierret pour sa saga d'action :