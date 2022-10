Balle Perdue 2 : Lino se déchaîne dans la nouvelle bande-annonce

Plus vite, plus fort, plus furieux : "Balle Perdue 2" se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce explosive. Des images qui montrent Lino en action, énervé comme jamais et en mission pour que justice soit faite. Rendez-vous le 10 novembre sur Netflix.

Balle Perdue 2 passe la vitesse supérieure

À une dizaine de jours de sa diffusion mondiale sur Netflix, le film d'action de Guillaume Pierret Balle Perdue 2 s'offre une nouvelle bande-annonce. Celle-ci monte d'un cran l'impatience de voir ce que le réalisateur nous a préparé pour la suite de son succès Balle Perdue. En effet, dans ces nouvelles images, les pneus crissent, les tôles se froissent et Lino (Alban Lenoir) fait parler ses poings. Et autant le dire d'emblée, ça va secouer !

Balle perdue 2 ©Netflix

Il est maintenant assez clair que Julia (Stefi Celma) et Lino ne jouent pas le même jeu dans cette intrigue. Et cette intrigue concerne notamment un deal que Marco (Sébastien Lalanne), responsable de la mort du frère de Lino, a passé avec la police. Un deal auquel Moss (Pascale Arbillot), la cheffe de la brigade des stupéfiants, prend part, ce qui ne va pas faciliter la tâche à Lino...

Des ennemis plus costauds

Comme on l'entend de la bouche de Marco, lui et Areski n'étaient que la première ligne d'un groupe plus important de flics corrompus. Lino veut de son côté venger son frère en retrouvant Marco et Areski, quand Julia semble elle avoir un autre objectif. Un objectif qui aurait ainsi à voir avec le mystérieux et inquiétant flic contre lequel Lino lâche un impressionnant "superman punch" ? On aura bientôt cette réponse.

Balle perdue 2 ©Netflix

Dans tous les cas, montée sur un son électro des plus énergiques, on peut déjà admirer dans cette nouvelle bande-annonce la grande capacité de Lino à se débarrasser à mains nues de ses assaillants. Ainsi que, séquences "signature" de cette jeune saga, des cascades automobiles stupéfiantes. En bref, de la bagarre, de la vitesse, des coups de feu, une voiture customisée façon Fast & Furious, et un Lino sur les dents qui va tout donner pour arriver à ses fins ! Que demander de plus ?