Balle perdue 2 : Netflix annonce la fin du tournage et une trilogie

Devant le succès du premier film, Netflix vient d'officialiser la mise en chantier d'une trilogie « Balle Perdue ». Tandis que le deuxième opus vient de boucler son tournage, un troisième film sera également produit par la plateforme.

Balle perdue : joli succès français sur Netflix

Le 26 juin 2020, Netflix sortait Balle perdue de Guillaume Pierret. Un thriller d'action survitaminé porté par Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle ou encore Ramzy Bedia dans un rôle à contre-emploi. L'histoire suit Lino, un génie de la mécanique réputé pour la construction de voiture bélier. Un jour, il se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Il se voit proposé un marché par un chef d'une unité de policiers de choc pour lui éviter la prison. Les choses se passent bien, mais Lino se fait piéger et est accusé de meurtre. Il doit alors tout faire pour retrouver l'unique preuve de son innocence : une balle perdue, coincée dans une voiture disparue.

Balle perdue ©Netflix

Balle perdue a rencontré un certain succès sur Netflix. Guillaume Pierret a proposé un traitement de l'action assez musclé et plutôt rare dans le paysage du cinéma français. Un véritable désir de bien faire se dégage de cette production qui propose des cascades grandeur nature.

La première trilogie française de Netflix

Face au succès du premier film, Netflix a rapidement donné son feu vert pour la production d'une suite. Guillaume Pierret a repris sa casquette de réalisateur pour Balle perdue 2, dont le tournage vient de se terminer. Un deuxième volet qui voit les retours des comédiens Alban Lenoir, Stéfi Celma et Pascale Arbillot. Le tournage s'est déroulé sur six semaines. Guillaume Pierret a réutilisé le même savoir faire pour proposer une œuvre sans fond vert avec de nouvelles cascades réalistes. Ce deuxième épisode sera une suite directe du premier film et sortira fin 2022 sur Netflix. Le film a même déjà un synopsis officiel :

Après la mort de Charras, Lino (Lenoir) et Julia (Celma) ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route.

Lino (Alban Lenoir) - Balle perdue ©Netflix

On vient par ailleurs d'apprendre que Netflix prévoit également de produire Balle perdue 3. La plateforme a fait une déclaration officielle dans laquelle elle a précisé vouloir financer « une trilogie au moins ». Ce qui sous-entend que d'autres suites pourraient éventuellement voir le jour. « On fait la première franchise française de Netflix » rappelle la plateforme. Effectivement, Balle perdue sera la toute première saga cinématographique française à sortir sur Netflix.