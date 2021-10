Balle Perdue 2 : Netflix annonce le début du tournage en image

La France sait aussi faire du cinéma d'action quand elle s'y attaque avec sérieux, et le long-métrage "Balle Perdue" en est la preuve. Netflix a donné son feu vert pour une suite, toujours avec Alban Lenoir au casting. L'acteur nous annonce que le tournage a débuté.

Après son succès, Balle Perdue aura une suite

En juin 2020, la France faisait parler d'elle sur Netflix avec le long-métrage Balle Perdue. Une première tentative pour son réalisateur, Guillaume Pierret, et un résultat plutôt positif dans l'ensemble. Le film brillait surtout grâce à ses scènes d'action bien orchestrées. On se rappelle aussi d'un solide Alban Lenoir dans le rôle central.

Le scénario le présentait dans la peau de Lino, un amoureux des voitures qui se faisait attraper par la police lors d'un braquage qui tournait mal. Mais ses talents au volant ne passaient pas inaperçus et les autorités lui demandaient son aide pour arrêter des trafiquants qui s'adonnaient au go-fast. Quentin acceptait pour fuir la prison mais un drame allait le mettre encore plus dans la panade. Accusé de meurtre, il devait tout mettre en oeuvre pour retrouver la preuve de son innocence : une balle logée dans le tableau de bord d'une voiture.

Lino (Alban Lenoir) - Balle Perdue ©Netflix

Balle Perdue ne cherchait pas à impressionner par son scénario et s'en sortait avec les honneurs, tout en réussissant des belles audiences. Bien classé en France, il a aussi fonctionné dans d'autres contrées, y compris aux États-Unis. Ce beau petit coup n'allait pas rester orphelin puisqu'une suite a été lancée. Toujours avec Guillaume Pierret aux commandes, celle-ci doit se dérouler dans la continuité du volet inaugural.

Le tournage a débuté

On retrouvera pour l'occasion le personnage de Lino, toujours avec Alban Lenoir pour lui prêter ses traits. C'est d'ailleurs lui qui nous apprend que le tournage vient de débuter. L'acteur s'est affiché sur le compte Twitter de Netflix avec une balafre sous l'oeil :

Pour ce Balle Perdue 2, on attend au minimum la même qualité en ce qui concerne l'action et on espère que la barre va être placée plus haut, avec des surprises et des amblions revues à la hausse. Bien que le casting n'ait pas été annoncé de manière officielle, on se doute que des personnages déjà connus vont revenir.

Les prises de vues se déroulent actuellement du côté d'Agde et elles vont durer encore quelques semaines, avec plusieurs décors prévus en France. Il est trop tôtpour évoquer une date de sortie à Balle Perdue 2 mais elle devrait être fixée quelque part en 2022.