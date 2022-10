Balle Perdue 2 : une bande-annonce furieuse pour la suite du succès Netflix

Après "Balle Perdue" sorti en 2020, Guillaume Pierret a remis les mains dans le cambouis pour une suite qui arrive sur Netflix le 10 novembre 2022. Au programme de "Balle Perdue 2", encore plus de baston et de courses-poursuites, avec Alban Lenoir et Stefi Celma au volant.

Balle Perdue 2, c'est reparti pour un tour

Dans les images de ce premier teaser de Balle Perdue 2, Lino (Alban Lenoir) a l'air aussi épuisé que très énervé... À l'issue des événements Balle Perdue, il pleure encore la mort de son frère tué par Marco (Sébastien Lalanne), et rage de savoir Areski (Nicolas Duvauchelle) en fuite. Celui-ci est introuvable, et Lino ronge son frein. Sa partenaire Julia (Stéfi Celma), chef de groupe de la brigade des stups, réussit cependant à lui faire réintégrer la brigade.

Spécialistes de l'interception de go fast, ils apportent des résultats, mais Lino n'a qu'une idée en tête : retrouver Marco et Areski, pour que justice soit faite. Dans sa quête de justice - et de vengeance -, Lino va cependant se confronter à de nouveaux ennemis, et peut-être pas ceux auxquels ils s'attendaient...

Lino (Alban Lenoir) - Balle perdue 2 ©Netflix

Une Renault 21 pas comme les autres...

À côté de bagarres très musclées, on peut se préparer à des courses-poursuites à fond sur les routes du Sud, avec une particularité intrigante. En effet, on voit que Lino, mécanicien de génie, a retapé la Renault 21 de Balle Perdue, et l'a équipée d'un drôle de système.

Si on n'a pas encore dans ces images le détail de son fonctionnement, on devine qu'il s'agit d'une "arme" capable de dégager de manière spectaculaire tout véhicule qui se met sur le chemin de Lino... Une invention qu'on a hâte de voir en action dans Balle Perdue 2 !