Balle perdue 3 : un premier teaser explosif et une date pour le film Netflix

Lino est de retour dans les premières images du très attendu "Balle perdue 3". Grâce à ce teaser partagé par Netflix, on connait également désormais la date de sortie du film.

Après le carton des deux premiers opus, Balle perdue 3 va clôturer la saga

Sorti en 2020 sur Netflix, Balle perdue suit Lino, un génie de la mécanique incarné par Alban Lenoir qui a accepté de collaborer avec la police pour éviter la prison. Plusieurs mois après, tout bascule lorsqu’il se fait accuser à tort de meurtre. Lino va devoir de nouveau échapper à la prison. Mais pour cela, il va devoir retrouver la balle ayant servi au crime, coincée dans une voiture disparue.

Balle perdue a été un triomphe à sa sortie, attirant des millions d’abonnés Netflix dans le monde. Deux ans plus tard, sa suite a également très bien marché sur la plateforme. Cette dernière a donc lancé le développement d’un troisième opus. Or, son premier teaser vient d’être dévoilé.

De nouvelles scènes spectaculaires dans les premières images du film

Netflix a partagé les premières images de Balle perdue 3. Elles nous donnent notamment un aperçu de nouvelles cascades de voitures impressionnantes, fidèles à la franchise. Et, outre Alban Lenoir dans le rôle principal, on y retrouve les personnages joués par Stéfi Celma, Nicolas Duvauchelle et Ramzy Bedia.

Balle perdue 3 nous fera suivre Lino alors qu’il se lance dans la traque d’Areski avec Julia afin de se venger pour la mort de Charas. Mais dans cette nouvelle histoire, d’anciens ennemis vont devoir s’allier afin de faire face à un adversaire commun… et de faire la lumière sur la vérité.

Sortie en mai sur Netflix

Ce troisième Balle perdue sera le dernier volet de la franchise. Et grâce au teaser partagé par Netflix, on sait désormais quand on pourra le découvrir. Pour cela, il faudra attendre un peu moins de trois mois. Toujours réalisé par Guillaume Pierret, le film sortira le 7 mai prochain sur la plateforme.

Balle perdue devrait logiquement suivre les traces de ses prédécesseurs et devenir rapidement un gros carton. Ensuite, Alban Lenoir reviendra dans un autre projet ambitieux. Il tiendra l’affiche d’une série en live action Lucky Luke. Découpée en huit épisodes, celle-ci arrivera sur Disney+ cette année. En revanche, on ne sait pas encore plus précisément quand elle sortira.