Balle perdue : ce lien improbable avec une comédie culte de Franck Dubosc

Saviez-vous que dans "Balle perdue", la Renault 21 Turbo de Charas, reprise par Lino, était déjà apparue à l'écran dans un film des années 2000 ? On revient sur ce lien improbable, qui a fait passer la voiture des mains de Franck Dubosc à celle d'Alban Lenoir. Le film de Guillaume Pierret est à (re)voir ce soir 7 juin sur TFX.

Balle perdue, une saga Netflix à succès

En 2020, Guillaume Pierret réalise un film d'action qui va devenir un grand succès de Netflix : Balle perdue. Dans celui-ci, on suit Lino (Alban Lenoir), mécanicien de génie envoyé en prison après un braquage raté. Repéré par une brigade anti-go fast, il intègre cette unité et devient un ami proche de son chef Charas (Ramzy Bedia). Lorsque celui-ci est assassiné par des ripoux de sa propre équipe, et que Lino est accusé du meurtre, celui-ci va tenter de prouver son innocence en retrouvant la balle qui a tué Charas.

Film d'action spectaculaire, avec des cascades automobiles et des combats saisissants, Balle perdue est un succès dans le monde entier et une suite voit le jour en 2022. Un troisième film est en cours de production.

Une voiture déjà conduite par... Franck Dubosc

Dans Balle perdue, Charas conduit une Renault 21 Turbo rouge, un modèle sportif produit à la fin des années 80. Lorsque celui-ci est tué, ses assassins la dissimulent. Mais Lino la retrouve et la modifie pour l'équiper d'un double éperon. Personnage à part entière du film, cette voiture a une histoire très particulière. En effet, elle a déjà été la "star" d'un film à grand succès sorti en 2006 : Camping.

Cette Renault 21, peinte en rouge pour les besoins de Balle perdue, est ainsi celle que conduit Patrick Chirac, incarné par Franck Dubosc, dans la comédie de Fabien Onteniente.

Patrick Chirac (Franck Dubosc) - Camping ©Pathé

C'est le réalisateur Guillaume Pierret qui a ainsi expliqué cette origine de la Renault 21 dans une interview à Geek-O-Polis en juillet 2020.

Les Renault 21 sont tellement dures à trouver aujourd’hui qu’on a dû réutiliser celle de Frank Dubosc dans "Camping". On l’a peinte en rouge et on l’a explosée.

Un joli destin donc pour cet accessoire précieux et une voiture qui, bien que quasiment détruite à la fin de Balle perdue, est retapée, repeinte et de nouveau modifiée par Lino dans Balle perdue 2.