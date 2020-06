Balle Perdue : Netflix lâche le trailer de l'attendu film d'action français

La France n'est pas la contrée la plus recommandable quand il faut rechercher du bon cinéma d'action. "Balle Perdue" pourrait faire partie de exceptions qui prouvent le contraire. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du film de Guillaume Pierret attendu dans les prochains jours.

Le nouveau venu Guillaume Pierret passe à l'étape du premier long-métrage après le remarqué court-métrage Matriarche. Netflix sent le bon coup et a décroché les droits de distribution de Balle Perdue, un projet qui donne immédiatement envie pour son casting. Alban Lenoir dans le rôle principal donne la réplique à Nicolas Duvauchelle, Rod Paradot, Ramzy Bedia et Stéfi Celma. Une belle distribution pour un scénario qui ne semble pas se démarquer par son originalité mais qui va à priori délivrer une dose intense d'action.

Dans Balle Perdue, il est question d'un criminel, petit prodige dans son domaine, adepte de l'utilisation des voitures-bélier. Une marque de fabrique qui ne va pas l'empêcher de se faire coincer lors d'un braquage qui va mal tourner. La police va lui proposer un marché pour profiter de ses talents et qu'il évite, en contre partie, de passer par la case prison. Mais il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Pour prouver son innocence, il va disposer de peu de temps pour retrouver la balle du crime, coincée dans une voiture dont il ne connaît pas la localisation. La fumeuse balle perdue du titre, donc.

Une bande-annonce explosive

Un postulat assez simple, ce qui n'est en rien un défaut si tout le reste suit. On connaît tant de titres dans le genre qui arrivent à mettre en avant d'autres qualités en étant propulsés par une intrigue simple mais solide. Si le cinéma français n'est pas celui auquel on pense en premier quand on parle cinéma d'action, ce Balle Perdue peut faire son petit effet, bien aidé par la bannière Netflix. Le film n'a pas l'air d'avoir peur de faire le spectacle, comme en atteste quelques plans vus dans la première explosive bande-annonce que vient de mettre en ligne la plateforme et visible en tête d'article.

Quelques semaines après La Terre et le Sang (autre production française) ou Tyler Rake, Netflix continue à promouvoir le cinéma d'action et les abonnés sont souvent au rendez-vous si on en croit l'onglet des tendances. Balle Perdue figurera sûrement dedans à partir du 19 juin prochain.