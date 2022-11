Ballerina : Keanu Reeves apparaîtra-t-il dans le spin-off de John Wick avec Ana de Armas ?

Avec un quatrième film attendu pour mars 2023 et la série "The Continental" elle aussi prévue pour 2023, l'univers John Wick se porte très bien. Si bien que son premier spin-off, "Ballerina", avec Ana de Armas en danseuse-tueuse, est l'objet de toutes les attentions. Et cerise sur le gâteau, John Wick lui-même pourrait bien y pointer le canon de ses flingues...

John Wick, un univers en expansion

C'est une nouvelle pièce prévue à l'univers étendu de John Wick, et celle-ci pourrait bien en être une pièce très majeure. Après les trois premiers films John Wick, qui ont établi une solide franchise et fédéré des millions de fans à travers le monde, le quatrième opus sur l'ex-assassin - ayant évidemment violemment repris du service - incarné par Keanu Reeves est prévu dans nos salles le 22 mars 2023. Également attendue l'année prochaine, sur Prime Video, la série The Continental, divisée en trois épisodes de 90mn chacun.

Mais la plus grosse attente est sans doute celle concernant Ballerina, le spin-off avec Ana de Armas dans le rôle-titre. Un premier long-métrage centré sur un autre personnage que celui de John Wick. Il s'agira en effet de l'histoire la danseuse qui apparaît très brièvement dans John Wick : Parabellum, incarnée dans ce film par Unity Phelan.

La ballerine (Unity Phelan) - John Wick : Parabellum ©Metropolitan Filmexport

Et comme d'abord annoncé par Variety, la superstar Keanu Reeves est sur le point de conclure les négociations pour apparaître dans Ballerina. Si on le savait déjà à la production de ce spin-off, il est donc maintenant quasi assuré qu'il soit aussi à son casting. Ballerina sera réalisé par Len Wiseman et écrit Shay Hatten.

Keanu Reeves et Ana de Armas, duo de rêve

L'acteur et l'actrice cubano-espagnole, au sommet après ses performances récentes dans Mourir peut attendre et Blonde, se retrouveront ainsi une troisième fois, après Knock Knock en 2015 et Suspicions en 2016. L'actrice avait entamé des négociations pour incarner le rôle principal de Ballerina en octobre 2021, à la suite d'une première tendance plaçant Chloë Grace Moretz dans le rôle. Depuis, Ana de Armas a changé de dimension et est devenue une des actrices les plus demandées d'Hollywood.

On ne peut pas actuellement imaginer une association plus prometteuse et glamour que celle réunissant donc Keanu Reeves et Ana de Armas. Même si Ballerina devrait laisser toute la place à de l'action décomplexée comme la franchise John Wick en a le secret, et si peu à la romance. Pour le moment, l'apparition de John Wick dans ce spin-off reste un mystère. Seulement un clin d'oeil ? Un rôle très secondaire ou alors suffisamment développé ? Sera-t-il l'allié ou l'ennemi de la danseuse ? Il faudra attendre de découvrir Ballerina pour le savoir, et avec le tournage qui vient de débuter à Prague, on peut espérer au mieux une sortie fin 2023, si ce n'est pas 2024... L'impatience est réelle.