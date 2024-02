Ballerina : mauvaise nouvelle pour le spin-off de John Wick avec Ana de Armas

Prévu initialement pour le 7 juin 2024 aux États-Unis, "Ballerina", le spin-off de "John Wick" porté par Ana de Armas, est reporté d'un an. Un changement qui devrait permettre de proposer davantage de scènes d'action.

John Wick continue avec un spin-off

Après quatre films principaux, dont John Wick : Chapitre 4 sorti en 2023 au cinéma, l'univers du héros incarné par Keanu Reeves continue de se développer sous différents formats. Il y a déjà eu Le Continental, la série préquel située dans les années 1970 et centrée sur Winston Scott - le personnage joué par Ian McShane dans les longs-métrages. Et il y a à venir un nouveau film, le spin-off Ballerina.

L'histoire devrait suivre une danseuse de ballet nommée Rooney, élevée pour devenir une tueuse, et qui cherche à se venger des personnes qui ont tué sa famille. Cette dernière avait été introduite dès John Wick : Parabellum (2019) avec un caméo de la danseuse Unity Phelan.

Unity Phelan - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

Pour porter Ballerina, c'est Ana de Armas qui a été choisie. Un choix intéressant et qui promet après l'avoir vu à l'œuvre le temps d'une excellente scène d'action de Mourir peu attendre (2021). D'autant que la comédienne a donné de sa personne en s'entraînant pour le rôle. Malheureusement, il faudra patienter encore un moment pour voir le résultat, puisque le long-métrage vient de voir sa date de sortie être repoussée.

Ballerina reporté d'un an

Deadline annonce que Ballerina ne sortira plus le 7 juin 2024 aux États-Unis, mais un an plus tard ! Le studio Lionsgate aurait opté désormais pour le 6 juin 2025. Un mal pour un bien, car la raison de ce report serait liée à une volonté d'ajouter des scènes d'action supplémentaires. Chad Stahelski, réalisateur des films John Wick et producteur du spin-off, travaillerait avec le réalisateur Len Wiseman pour améliorer Ballerina dans ce sens.

Le média américain précise que Ballerina serait déjà bien avancé et qu'il s'agirait uniquement de petits ajustements pour donner encore plus d'ampleur au film. De là à le repousser d'un an, on peut s'interroger. Reste qu'il n'y aura pas de spin-off de John Wick au cinéma cet été. Mais ce report profite au reboot de The Crow avec Bill Skarsgård, qui récupère la date du 7 juin 2024 dans les salles américaines. Pour le marché français, les dates n'ont pas encore été confirmées. Mais ces deux films devraient sortir dans la même période chez nous.