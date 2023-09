Bambi : une scène culte censurée dans le remake ?

Le remake en live action de "Bambi" pourrait revisiter la scène emblématique de la mort de la mère. Lindsey Anderson Beer, ayant travaillé sur le scénario, suggère une adaptation plus en phase avec les sensibilités actuelles, tout en respectant l'essence du classique Disney.

Bambi revient au cinéma en live action

Disney continue dans ses remakes live action de ses dessins animés classiques. Ainsi, on apprenait en 2020 que Bambi aurait droit à une nouvelle jeunesse, au même titre que le récent La Petite Sirène. Sorti en France en 1942, ce film a marqué des générations avec son histoire touchante d'un jeune faon traversant les défis de la vie dans la forêt. Mais cette nouvelle version pourrait bien différer de l'original sur certains points clés...

En effet, la réalisatrice et scénariste Lindsey Beer, qui a travaillé sur le scénario de ce remake, a évoqué (via Collider) ce projet alors qu'elle assure actuellement la promotion de son film Simetierre : aux origines du Mal. Engagée initialement à l'écriture de Bambi, elle a dû quitter le projet pour des raisons d'emploi du temps. Cependant, elle a partagé des informations précieuses sur la direction que prendra cette nouvelle version. Selon elle, le remake sera plus adapté à notre époque et pourrait aborder différemment certaines scènes emblématiques.

La mort de la mère de Bambi censurée ?

La scène en question, qui a traumatisé de nombreuses générations, est évidemment celle où la mère de Bambi est abattue par des chasseurs. Lindsey Beer estime que cette scène pourrait ne pas être acceptée de nos jours dans un film destiné aux enfants. Elle explique :

Je pense qu'il y a toute une génération d'enfants qui n'a jamais vu l'original... Je ne veux pas gâcher l'intrigue, mais il y a un traitement de la mort de la mère qui, je pense, est plus sensible aujourd'hui que par le passé.

Elle ajoute que la nouvelle version pourrait donner un peu plus d'ampleur à l'histoire, tout en restant fidèle à l'esprit de l'original.

Bien que la scène de la mort de la mère de Bambi soit fondamentale pour la suite de l'histoire, il est possible que le studio décide de la retravailler pour ne pas heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

À l'heure actuelle, il n'y a aucune information sur la date de sortie de ce nouveau remake live action.