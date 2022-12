Bande-annonce Alibi.com 2 : la suite de la comédie de Philippe Lacheau se dévoile

La première bande-annonce de "Alibi.com 2" a été dévoilée. Philippe Lacheau reprend ses mauvaises habitudes et ses mensonges dans la suite de sa comédie de 2017.

Alibi.com 2 : la suite d'une comédie à succès

C'est en 2017 que Philippe Lacheau a assuré pour la première fois le rôle de réalisateur en solo sur un long-métrage. En effet, avant Alibi.com, l'acteur et scénariste avait co-dirigé Babysitting (2014) et Babysitting 2 (2015) avec Nicolas Benamou. Ce qui ne l'a pas empêcher de signer un nouveau succès, surpassant même ses deux films précédents et ceux à venir.

Avec plus de 3,5 millions d'entrées, Alibi.com a fait un peu mieux que Babysitting 2 (plus de 3,2 millions d'entrées) et a été largement supérieur aux autres réalisations de Philippe Lacheau. Pas étonnant donc de voir arriver une suite six ans plus tard.

Pour rappel, dans le premier film, Lacheau interprétait Greg, le patron de l'entreprise Alibi.com qui offre à ses clients des alibis parfaits pour toutes les occasions. Mais un jour, Greg rencontre Florence et tombe amoureux d'elle. Premier problème, l'honnêteté est pour la jeune femme une valeur importante et il ne peut donc pas lui révéler son métier. Le second concerne le père de Florence, qui s'avère être un client de la société de Greg.

Philippe Lacheau et sa fausse famille

Alibi.com 2 était en tournage en mai dernier. Et près de huit mois après, la production semble être quasiment terminée puisque StudioCanal a partagé une première bande-annonce (en une d'article). On retrouve donc Greg qui a fermé son entreprise et promis à Florence de ne plus jamais lui mentir. Sauf que la vie désormais tranquille du garçon va être à nouveau bouleversée après sa demande en mariage.

Philippe Lacheau - Alibi.com 2 ©StudioCanal

Car alors, il lui faudra bien présenter à Florence sa famille. Sauf que son père étant un escroc et sa mère une ancienne actrice de films de charme, Greg va préférer reprendre ses vielles habitudes avec de faux parents plus présentables. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce, rien ne se déroulera comme prévu.

On retrouve au casting de la comédie Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Nathalie Baye et Didier Bourdon du premier film. Les nouveaux venus sont notamment Arielle Dombasle et Gérard Jugnot pour jouer les parents. Ils seront à découvrir dans les salles le 8 février 2023.