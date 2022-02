Bande-annonce de Fresh : Sebastian Stan en cannibale sur Disney+ ?

Disney+ a dévoilé une bande-annonce de "Fresh" qui met en appétit. On y retrouvera Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones dans un film qui devrait mêler romance et horreur.

Toujours plus de Sebastian Stan

On n'a pas fini de voir Sebastian Stan sur Disney+. Les abonnés de la plateforme ont en effet pu le voir l'année dernière dans la série Marvel Falcon et le soldat de l’hiver. Mais plus récemment, c'est dans un tout autre genre qu'on l'a vu puisqu'il a incarné Tommy Lee pour les besoins du show sulfureux Pam and Tommy, au côté de Lily James. Toujours dans un registre pour adulte, on le découvre cette fois face à Daisy Edgar-Jones pour le film Fresh. La comédienne est quant à elle de plus en plus visible à l'écran après les séries La Guerre des mondes (Canal+) et Normal People.

Comme pour Pam and Tommy, Fresh sera disponible via la section Star de Disney+. En effet, le film sera interdit aux moins de 18 ans sur la plateforme. De quoi attiser notre curiosité.

Fresh, un film de cannibales sur Disney+ ?

Le film suivra Noa qui fait la connaissance de Steve dans une épicerie. Refroidie par les applications de rencontres, elle accepte sur un coup de tête de lui donner son numéro. Après un premier rendez-vous, elle tombe sous le charme de cet homme très séduisant et accepte de partir avec lui en amoureux le temps d’un week-end. Elle ne va pas tarder à découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable... Et peu commun !

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), Fresh s'annonce aussi sexy que dérangeant. Tout semble indiquer que Steve éprouve un intérêt particulier pour la viande humaine. Et le plus étrange est que Noa devrait le suivre dans cette folie. Réalisé par Mimi Cave (premier long-métrage), le film devrait également proposer des scènes envoutantes, comme cette danse qu'on peut apercevoir dans la vidéo sous fond d'Heads Will Roll du groupe Yeah Yeah Yeahs.

Enfin, précisons que Charlotte Le Bon est annoncée au casting, bien qu'elle n'apparaisse pas encore sur ces images. Pour en voir plus, il faudra se rendre sur Disney+ le 4 mars prochain.