Bande-annonce Force of Nature : Mel Gibson dégomme des bandits en plein ouragan

L'acteur Mel Gibson est de retour dans un thriller d'action qui s'annonce explosif. Il se dévoile dans la bande-annonce de « Force of Nature » un film d'action qui le place en plein milieu d'un ouragan.

L'année dernière, Mel Gibson a fait très forte impression à travers l'excellent Traîné sur le Bitume. Il partageait l'affiche avec Vince Vaughn et interprétait un policier sur la pente descendante, proche de la retraite. S. Craig Zahler offrait ainsi à Mel Gibson son meilleur rôle depuis de nombreuses années. L'acteur sera prochainement de retour dans les séries B avec Force of Nature.

Mel Gibson contre un ouragan

Force of Nature est un thriller d'action réalisé par Michael Polish, l'homme notamment derrière Illusions et Hot Bot. Il se lance pour l'occasion dans le film d'action musclé avec en tête d'affiche Mel Gibson.

Le reste du casting se compose de Emile Hirsch, récemment vu dans Freaks, de Kate Bosworth (Ne t'endors pas) et de David Zayas un second couteau récurrent à Hollywood. Il est par exemple apparu dans les séries Dexter, Shut Eye ou encore New York : Section Criminelle. Au cinéma, il tient quelques rôles impactants comme dans Skyline, Michael Clayton ou encore The Yards.

Force of Nature raconte comment un policier chargé de protéger les résidents d'un immeuble est pris au piège à cause du passage d'un ouragan. Il vient évacuer les habitants mais le personnage de Mel Gibson, détective à la retraite, refuse de quitter son appartement. En parallèle de la catastrophe naturelle, un groupe de criminels tente de récupérer une forte somme d'argent dissimulée quelque part dans le bâtiment.

Le décor est planté, et sans surprise, au vu des premières images, Force of Nature promet d'être un divertissement décomplexé. Une série B sympathique qui permettra de voir Mel Gibson de retour dans un rôle qui lui colle à la peau : celui de l'action man à la retraite. La bande-annonce propose un film d'action sans prise de tête, qui vaut surtout pour la présence de la tête d'affiche. Le film est à retrouver le 30 juin prochain directement en DVD et VOD.