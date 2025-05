Bande-annonce Highest 2 Lowest : Denzel Washington de retour chez Spike Lee

Avec "Highest 2 Lowest", qui marque sa cinquième collaboration avec Denzel Washington, Spike Lee a choisi de nous proposer sa version d’une histoire qui a déjà été adaptée par un maître du cinéma.

Spike Lee et Denzel Washington font leur retour avec Highest 2 Lowest

Avec Highest 2 Lowest, Spike Lee et Denzel Washington dévoileront cette année le résultat de leur cinquième collaboration, après Mo’ Better Blues, Malcolm X, He Got Game et Inside Man. Cette fois, ils nous proposeront une histoire basée sur le livre Rançon sur un thème mineur, publié en 1959. Le roman de Ed McBain a déjà été très librement adapté par le grand Akira Kurosawa avec Entre le ciel et l’enfer, sorti en 1963 et largement considéré comme un chef d’œuvre.

Tout comme celle du film d’Akira Kurosawa, l’intrigue de Highest 2 Lowest prend de grandes libertés avec l’histoire écrite par Ed McBain. Le long-métrage se déroule cette fois à New York, et se concentre sur un magnat de la musique richissime. Un jour, celui-ci reçoit une demande de rançon suite à l’enlèvement d’une personne de son entourage. Il doit alors faire face à un dilemme moral aux enjeux énormes.

Un homme en contrôle face à une situation chaotique

A24, qui a co-produit le film avec notamment Apple Studios, vient de dévoiler la première bande-annonce de Highest 2 Lowest. Avec un rythme élevé, elle nous présente le personnage principal incarné par Denzel Washington. Un homme qui semble apprécier être en contrôle de chaque situation dans laquelle il se trouve.

Il va toutefois être confronté à un événement qui va venir chambouler son quotidien. Le magnat de la musique va ainsi devoir faire face « au chaos » lié à l’enlèvement d’une personne de son entourage. Et va devoir gérer tout ce que cet enlèvement implique afin de régler la situation.

Une présentation à Cannes avant sa sortie

Dans Highest 2 Lowest, Denzel Washington est entouré de Hilfenesh Hadera, l’interprète de Mayme Johnson dans la série Godfather of Harlem. L’excellent Jeffrey Wright fait aussi partie de la distribution. C’est également le cas du chanteur ASAP Rocky, qui tient ici son premier rôle important dans un long-métrage.

Highest 2 Lowest sera présenté hors compétition au festival de Cannes. En revanche, on ne sait pas quand il sera proposé à un plus large public puisque sa date de sortie n’a pas encore été dévoilée. On ne sait pas non plus s’il sortira dans les salles, ou seulement sur Apple TV+.