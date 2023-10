Bande-annonce La Vénus d'argent : Pomme dans son premier rôle au cinéma

Découvrez Claire Pommet (plus connue sous le pseudonyme de Pomme) dans son premier rôle au cinéma dans le film La Vénus d'argent d'Héléna Klotz, attendu le 22 novembre dans nos salles. À la clé, un premier César pour Pomme ?

La Vénus d'argent : Pomme fait ses débuts au cinéma

On connaît davantage Claire Pommet sous le pseudonyme de Pomme depuis la sortie de son premier EP En Cavale en 2016. Depuis, l'auteure-compositrice-interprète a sorti trois albums entre 2017 et 2022, et a été sacrée à plusieurs reprises aux Victoires de la musique.

En plus d'être l'une des artistes les plus prolifiques et passionnantes de la scène musicale française actuelle, Pomme s'est également aventurée dans le monde du cinéma. En effet, elle tient le rôle principal du film La Vénus d'argent, mis en scène par Héléna Klotz, qui sortira sur nos écrans le 22 novembre prochain.

Pour cette première incursion sur grand écran, elle se glisse dans la peau de Jeanne Francoeur, 24 ans, qui vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Animée par un désir ardent d'indépendance, Jeanne est déterminée à se frayer un chemin dans l'univers impitoyable de la finance, un domaine dominé par les hommes. C'est au cours de cette quête qu'elle croise le chemin de Farès, incarné par Sofiane Zermani, musicien accompli ayant lui-même brillamment transitionné vers le cinéma. Sous son aile, Jeanne s'apprête à naviguer dans ce monde complexe, cherchant à définir sa propre voie.

Le reste du casting de La Vénus d'argent se compose notamment de Niels Schneider, qui campe une ancienne connaissance de Jeanne Francoeur, ainsi qu'Anna Mouglalis, dans le rôle d'une puissante femme d'affaires, qui la fascine.

En plus d'interpréter le premier rôle, Pomme a également participé à la création de la bande-originale du film. Dans la première bande-annonce dévoilée aujourd'hui, on peut d'ailleurs entendre sa voix.

Vers une première nomination aux César pour Pomme ?

Pomme n'est pas la première artiste musicale française à faire une incursion dans le milieu du cinéma. Et on le sait : les César adore ça. On rappelle que Louane Emera avait remporté la statuette du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans La Famille Bélier, et Camélia Jordana avait été auréolée de la même récompense en 2018 pour sa prestation dans Le Brio. On voit mal comment Pomme pourrait échapper à une nomination dans cette catégorie, et pourquoi pas la remporter.